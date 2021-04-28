6 апреля отдел ЖКХ акимата Костаная прислал директору ТОО «Атамекен 4 плюс» Максиму КЛИМЕНТЬЕВУ уведомление о скором расторжении меморандума о сотрудничестве. То есть, фирму, которая по всему городу собирает сортированный мусор, могли в любой момент попросить, чтобы она убрала сетчатые контейнеры с мусорных площадок.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Меморандум должны были расторгнуть уже 6 мая, - пояснил "НГ" Климентьев. – Государство в наш бизнес не вкладывалось, это наше частное предприятие, поэтому никаких обязательств по бюджетному финансированию в меморандуме нет. Мы на них и не претендовали, сами зарабатывали на сортировке отходов и последующей его утилизации у переработчика.

Причиной для уведомления стало ненадлежащее состояние контейнеров. При этом ранее сообщений от властей о недовольстве работой предприятия не было. Климентьев проблему признаёт.

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- У нас контейнеры обновляются раз в два года, последний раз - в 2019-м, - рассказал он. – В 2020 году планировали реставрировать контейнеры, но из-за пандемии планы пришлось пересмотреть. Был локдаун, поэтому сварочный и покрасочный цеха не работали. Мы кое-как с основной работой справлялись, занимались организацией транспорта, который доставлял рабочих. Когда получили уведомление, мы не поняли позицию отдела ЖКХ. Сортировка на полигоне ТБО «Северный» не функционирует. Теперь получается, что раздельный сбор мусора не нужен. Куда девать пластиковые отходы? Мы предполагали, что это какая-то ошибка.

Экоактивисты подняли шум в социальных сетях и власти обратились к предпринимателю. 23 апреля прошло совещание с участием заместителя акима Костаная Ануарбека Касимова, руководителя отдела ЖКХ Наурзбая Мусина и представителя ТОО «Оператор РОП» Ануара Сатбаева. После получасового обсуждения акимат пообещал отозвать уведомление, а Климентьев предложил дорожную карту по решению возникших проблем. С мая по июнь 2021 года фирма должна сделать техническую реставрацию экобаков, обновить сетчатые контейнеры, а также провести информационную кампанию по пропаганде раздельного сбора мусора. До 1 июня приобрести 2 новые единицы спецтехники и разработать программу для дальнейшего увеличения объёмов сортированных ТБО, до 10 июня - установить контейнеры в местах массового скопления людей, а к 30 июня повысить долю перерабатываемого мусора.

- Не слишком ли много фирма берет на себя обязательств, чтобы просто сотрудничать с акиматом и иметь доступ к мусорным площадкам? – спросил корреспондент «НГ».

- Эта дорожная карта - исключительно наша инициатива, мы сами её разработали и предложили отделу ЖКХ, так как считаем это выгодным вложением денег, - ответил Климентьев. – Я считаю, что наши услуги по раздельному сбору будут выгодны представителям акимата. Мы показали карту, объяснили её условия… Может быть, новый руководитель отдела ЖКХ, с которым я до этого не был знаком, не был в курсе всех аспектов нашей работы. Жалоб от жильцов на наши контейнеры в отдел ЖКХ не поступало. Теперь проблем у нас нет, я доволен итогами переговоров.

«НГ» обратилась в пресс-службу акимата Костаная с просьбой прокомментировать ситуацию.

- Меморандум с ТОО "Атамекен 4 плюс" не расторгнут, - ответили в акимате. - Наоборот, с ними пришли к общему соглашению, разъяснили, что они должны соблюдать договорные обязательства, то есть содержать в чистоте и порядке свои контейнеры, территорию вокруг них, вовремя производить уборку. Это конкурентная среда, такие услуги могут оказать не только они, но и другие субъекты предпринимательства. Поэтому качественно нужно выполнять объемы запланированных работ. Больше от них ничего не требуется, так же, как и от других, кто задействован в различных направлениях деятельности городского хозяйства.