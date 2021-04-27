Самая распространенная ошибка новичков, которые хотят зарабатывать на ставках на спорт в букмекерских конторах – это спешка. Не стоит заключать пари, как только вы зарегистрировались в БК. Для начала, необходимо разобраться в основах: понять, как устроена контора, ознакомиться с терминологией беттинга, узнать, что такое маржа и понять, на что ставить, чтобы выигрывать. Проверенные букмекерские конторы онлайн – это оптимальный вариант как для новичков, так и для профи, с помощью которого можно попробовать себя в роли каппера и беттера.

Как ставить в букмекерской конторе и прогнозировать исходы?

Если выбор конторы уже позади, и вы нашли надежный вариант, пора переходить к следующему этапу в ставках на спорт. Главные ключи, помогающие открыть двери, ведущие к выигрышам в конторе БК – это опыт игрока и его знания. Большая часть новичков начинают ставить на исходы популярных, командных видов спортивных дисциплин: футбола, хоккея, волейбола, баскетбола. Но, знать о выбранной дисциплине/команде статистику и состав команд, и совершенно другое – уметь анализировать информацию, необходимую для составления прогноза.

Главная задача беттера – научиться качественно проводить аналитику и прогнозировать возможные исходы событий, представленных в букмекерской конторе.

Чтобы не уступать букмекеру и начать играть в плюс на ставках на спорт, изучайте новую информацию, не останавливайтесь на статистических данных команд. Обращайте внимание на:

Плотность календаря игроков (если матчи проходят с небольшим интервалом, есть вероятность, что игроки могли не успеть полноценно восстановиться). Мотивация команды на победу. Если от исхода игры зависит проход спортсменов в следующий турнир/удерживание в турнирной таблице – игроки сделают все и будут выкладываться по полной. Травмы/дисквалификации/трансферы – все три фактора могут оказать существенное влияние на исход игры, особенно, если речь о «ведущих» игроках команды. Личные события – часто публикуются в открытом доступе и тоже могут повлиять на качество игры (разводы, болезни, и т.д.). Погодные условия – если проведение матча планируется под открытым небом. Статистика последних 3-4 игр.

Ставки для новичка: на что можно ставить?

Новичкам лучше не использовать все виды ставок и стратегий в БК и начинать с того, что проще понять. В плане ставок – стартовать лучше с классических вариантов:

основные показатели исходов (П1, П2, ничья);

форы – плюсовая и минусовая;

тоталы – больше и меньше.

И конечно же, начинайте с одинаров (ставки на 1 исход). Ставки на экспрессы вытягивают не все профи, т.к. риск слишком высок и угадать сразу несколько исходов довольно сложно. Как правильно ставить на спорт: советы опытных игроков Советы, которые были рекомендованы успешными игроками, могут принести начинающему беттеру реальную пользу. Несмотря на их простоту, многие игроки спотыкаются именно на этих моментах:

Решите для себя, с какой целью вы ставите на спорт и можете ли остановиться, в случае проигрыша, т.к. отыгрываться в БК – это гарантированный слив банкролла. Взвешивайте все риски до того, как оформите ставку. Не ставьте весь банк на одну ставку. Ищите выгодные кэфы и не высокую маржу. Используйте игровые и финансовые стратегии – это существенно снижает риск необдуманных ставок и объем убытков. Выключите эмоции и опирайтесь только на проверенную информацию. Прогнозируйте исходы, научитесь анализировать информацию.

На правах рекламы