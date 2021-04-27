Как правильно играть в онлайн-букмекерской конторе?
Самая распространенная ошибка новичков, которые хотят зарабатывать на ставках на спорт в букмекерских конторах – это спешка. Не стоит заключать пари, как только вы зарегистрировались в БК. Для начала, необходимо разобраться в основах: понять, как устроена контора, ознакомиться с терминологией беттинга, узнать, что такое маржа и понять, на что ставить, чтобы выигрывать. Проверенные букмекерские конторы онлайн – это оптимальный вариант как для новичков, так и для профи, с помощью которого можно попробовать себя в роли каппера и беттера.
Как ставить в букмекерской конторе и прогнозировать исходы?
Если выбор конторы уже позади, и вы нашли надежный вариант, пора переходить к следующему этапу в ставках на спорт. Главные ключи, помогающие открыть двери, ведущие к выигрышам в конторе БК – это опыт игрока и его знания. Большая часть новичков начинают ставить на исходы популярных, командных видов спортивных дисциплин: футбола, хоккея, волейбола, баскетбола. Но, знать о выбранной дисциплине/команде статистику и состав команд, и совершенно другое – уметь анализировать информацию, необходимую для составления прогноза.
Главная задача беттера – научиться качественно проводить аналитику и прогнозировать возможные исходы событий, представленных в букмекерской конторе.
Чтобы не уступать букмекеру и начать играть в плюс на ставках на спорт, изучайте новую информацию, не останавливайтесь на статистических данных команд. Обращайте внимание на:
- Плотность календаря игроков (если матчи проходят с небольшим интервалом, есть вероятность, что игроки могли не успеть полноценно восстановиться).
- Мотивация команды на победу. Если от исхода игры зависит проход спортсменов в следующий турнир/удерживание в турнирной таблице – игроки сделают все и будут выкладываться по полной.
- Травмы/дисквалификации/трансферы – все три фактора могут оказать существенное влияние на исход игры, особенно, если речь о «ведущих» игроках команды.
- Личные события – часто публикуются в открытом доступе и тоже могут повлиять на качество игры (разводы, болезни, и т.д.).
- Погодные условия – если проведение матча планируется под открытым небом.
- Статистика последних 3-4 игр.
Новичкам лучше не использовать все виды ставок и стратегий в БК и начинать с того, что проще понять. В плане ставок – стартовать лучше с классических вариантов:
- основные показатели исходов (П1, П2, ничья);
- форы – плюсовая и минусовая;
- тоталы – больше и меньше.
И конечно же, начинайте с одинаров (ставки на 1 исход). Ставки на экспрессы вытягивают не все профи, т.к. риск слишком высок и угадать сразу несколько исходов довольно сложно.
Как правильно ставить на спорт: советы опытных игроков
Советы, которые были рекомендованы успешными игроками, могут принести начинающему беттеру реальную пользу. Несмотря на их простоту, многие игроки спотыкаются именно на этих моментах:
- Решите для себя, с какой целью вы ставите на спорт и можете ли остановиться, в случае проигрыша, т.к. отыгрываться в БК – это гарантированный слив банкролла.
- Взвешивайте все риски до того, как оформите ставку.
- Не ставьте весь банк на одну ставку.
- Ищите выгодные кэфы и не высокую маржу.
- Используйте игровые и финансовые стратегии – это существенно снижает риск необдуманных ставок и объем убытков.
- Выключите эмоции и опирайтесь только на проверенную информацию.
- Прогнозируйте исходы, научитесь анализировать информацию.
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