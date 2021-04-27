Женщина приходила к сельчанам под предлогом раздачи социальной помощи, а потом просила у них персональные данные. В полицию поступило 8 заявлений от пострадавших, но их может быть больше. Подробности о деле рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

- В производстве отдела полиции Аулиекольского района находится уголовное дело, зарегистрированное по ст. 190 ч.2 УК РК (мошенничество) в отношении 31-летней местной жительницы. Свои мошеннические действия, а именно незаконное оформление товарных онлайн-кредитов, женщина осуществляла с помощью ИП, расположенного в Алматы, - рассказали в пресс-службе. - Для получения личных данных сельчан мошенница под предлогом раздачи социальной помощи посещала граждан и приносила пакеты с продуктами. Для отчетов ей, якобы, требовалось фото сельчан и персональные данные.

Эти сведения женщина потом передавала в ИП, у которого был заключен договор с одним из банков. Деньги мошенница получала на свою карту. Потерпевшие узнавали о кредитах только после звонков сотрудников банка и смс-оповещения о погашении задолженности по кредиту.

- В отдел полиции поступило 8 заявлений от граждан, пострадавших от рук злоумышленницы. Сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более 5 млн тенге, - отметили в пресс-службе. - Предполагаем, что пострадавших от обманных действий подозреваемой может быть больше. Просим сообщить в полицию, если имеются аналогичные факты.

Подозреваемая ранее не судима, имеет малолетнего ребенка. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.