Акимат Костанайской области с 19 апреля утвердил предельно допустимую розничную цену на куриные яйца 1-й категории - 350 тенге за десяток. Предельная цена установлена на срок не более чем 90 дней. Одобряете ли вы такую меру? Да. Яйца - социально значимый продукт, их цена должна быть доступной населению.

Да. Цена на яйца завышена искусственно, поэтому власть должна сказать свое веское слово.

Нет. Цену на яйца снизят, но подорожают другие важные для населения продукты.

Нет. Цены на рынке складываются из спроса и предложения, власть не должна в это вмешиваться.

