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Отопительный сезон завершился в Костанае

27 апреля 2021, 12:57 |  ЖКХ

 Отопительный сезон 2020-2021 официально завершен. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото ubnews.ru

- Сегодня в течение дня ПКСК будут отключать жилые дома от городской системы теплоснабжения, - отметили в пресс-службе ГКП. - Социальные объекты отключаем по заявкам потребителей.