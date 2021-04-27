В Костанайскую область поступили 2 000 доз новой казахстанской вакцины QazCovid-in (QazVac), остальные 48 000 доз первой партии распределили по другим регионам Казахстана.

Презентацию вакцины провели в поликлинике № 3 Костаная. При этом пока нет информации о том, когда поступит российская вакцина Sputnik V, которой прививались казахстанцы последние пару месяцев.

- 50 доз мы отправили в прививочный центр на KostanayPlaza, 200 останутся в нашей поликлинике, остальные будут распределены по больницам городов и районов области, - сообщила врач поликлиники № 3 Ольга ТКАЧУК. - Вскоре мы выезжаем в колонию. Переносится вакцина хорошо - 6 человек к середине дня 26 апреля мы уже привили без осложнений. Если российская вакцина была основана на антителах коронавируса, то казахстанская основана на антигене, состоит из одного компонента, но вкалываем его так же дважды, с перерывом на 21 день. Казахстанская вакцина инактивированная. По моему опыту это хорошо, потому что это не антитела самого вируса. Мы не заражаем людей, просто вырабатываем антитела.

По поводу вакцины QazCovid-in (QazVac) ученые задают вопросы, на которые в костанайской поликлинике ответить не смогли. В частности, о том, почему казахстанцев начали прививать до публикаций результатов исследований вакцины в научном издании - ведь пока непонятно, есть ли у нее какие-то побочные эффекты, а эффективность подтверждается только заявлениями чиновников.

- Мы исполняем поручение нашего президента, - ответила Ткачук на вопрос корреспондента "НГ". - Есть закон о добровольной вакцинации. Мы никого не заставляем ставить прививку, всё на добровольной основе. Людям мы показываем состав вакцины, объясняем противопоказания - беременность, дети до 18 лет, острые респираторные заболевания. Это выбор человека - как и когда вакцинироваться. Российской вакцины пока нет, только второй компонент колем тем, кто уже получил первый. Новые вакцины - пока только казахстанского производства.

Доктор PhD в области вирусологии и молекулярной биологии Асель МУСАБЕКОВА в интервью YouTube-каналу "За нами уже выехали" объяснила, что пока главная претензия к казахстанской вакцине одна - отсутствие любых публикаций об эффективности и безопасности вакцины в авторитетных медицинских журналах.

- Насколько я понимаю, данная вакцина находится на третьей фазе клинических испытаний, однако, судя по сайту clinicaltrials.gov, где зарегистрировано испытание, даже вторая фаза не была завершена, - говорит Мусабекова. - Относительно готовности вакцины пока непонятно ровным счётом ничего, потому что нет научных публикаций. Такой опыт уже был - вакцина Sputnik, к сожалению, нормализовала такое отношение, когда регистрация прошла до публикации результатов исследований в журнале The Lancet. Без таких публикаций доверие к казахстанской вакцине может быть подорвано. Разработчики в коммуникации со СМИ называли эффективность в 96%. Говорить о таких цифрах на основе того, что было проведено, я думаю, не стоит. Хотелось бы отметить, что, по данным разработчиков, в третьей фазе испытаний казахстанской вакцины участвуют всего 3 000 человек. Если это Sputnik, то там речь идёт о 30 000 испытуемых, если это Pfizer, то до 70 000 человек. Наших испытуемых очень мало. Были организованы разработчиками пресс-туры в институт биобезопасности, очень хороший институт, который имеет лабораторию с третьим уровнем безопасности. К сожалению, пока разработчики говорят о том, что им не хватает времени для написания публикации. То есть, время для пресс-туров есть, а для научных публикаций нет.

В управлении здравоохранения пока не комментируют использование казахстанской вакцины в местных поликлиниках. Когда поступит вторая партия QazVac, тоже еще неизвестно.