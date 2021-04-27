Глава Минздрава лишь отметил, что на сегодняшний день вакцинация населения проводится двумя вакцинами: "Спутник V" и QazVac, передает Informburo.kz.

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Что случилось. Министр здравоохранения Алексей Цой выступил на заседании правительства, но в своём докладе практически никак не осветил вопрос выполнения плана вакцинации и обеспечения доступа к вакцинам на апрель.

Контекст. На заседании правительства 6 апреля глава Минздрава представил таблицу, по которой 27 апреля, то есть сегодня, в Казахстан должны поступить 500 000 доз вакцин "других производителей".

Скриншот графика поступления вакцины в апреле, представленный Минздравом

Никакой информации по этому вопросу Алексей Цой не представил.

Какие вакцины доступны. По словам министра, на сегодняшний день вакцинация населения осуществляется двумя вакцинами: "Спутник V" и QazVac.

"Казахстан вошёл в десятку мировых производителей вакцины против Covid-19, согласно мировому рейтингу; из 177 стран по количеству вакцинированных от коронавирусной инфекции Казахстан находится на 52-м месте. Поставка вакцин проводится поэтапно, согласно графику, что позволит обеспечить доступ к вакцинации до 20% подлежащего населения в апреле", – сказал Алексей Цой.

Почему это важно знать. На каждом заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин подчёркивает важность своевременного выполнения графика вакцинации населения. На каждой пресс-конференции журналисты пытаются выяснить, с какими компаниями заключены договоры по поставкам 500 000 вакцин, которые включены в график обеспечения доступа к 2 млн доз вакцин в апреле. Однако до сегодняшнего дня по поставкам "других производителей" было известно лишь то, что переговоры ведутся с несколькими зарубежными компаниями, в частности, с Pfizer, Johnson & Johnson и Sinovac. Другую информацию в Минздраве не разглашают, ссылаясь на конфиденциальность информации. День поставок по графику Минздрава наступил, но о них никаких данных по-прежнему нет.