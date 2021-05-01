22 апреля в Костанае провели общегородской субботник по очистке города. Понятно, что дата его проведения случайно совпала с датой рождения Ленина. Однако у старшего поколения это вызвало приятные воспоминания. Приятные потому, что они уверены: в Советском Союзе им жилось лучше и было все честнее.

Они негативно относятся к Горбачевской перестройке, которой Запад радовался больше, чем население СССР. Уже тогда стало ясно, что Михаил Сергеевич - просто гениальный авантюрист от политики.

Да, они помнят, что в СССР был дефицит. В разное время не хватало то автомобилей, то гречки, то одежды, то даже туалетной бумаги. Но давайте разберемся, что такое дефицит. При дефиците в Советском Союзе не хватало товаров, а вот во время независимости, при забитых магазинах, у многих не хватает денег на хлеб - это уже бедность. При СССР тоже были бедные - те, кто не хотел работать, а сейчас бедными стали целые группы населения. По данным Всемирного банка, в 2020 году число казахстанцев, оказавшихся за чертой бедности, увеличилось на 800 тысяч человек и превысило 2,3 млн. Это означает, что на грани нищеты живет каждый восьмой гражданин республики. Что лучше - пусть решает каждый сам.

Добавлю, что при советском дефиците было бесплатными здравоохранение, образование и жилье. Что бы сейчас не говорили, но благосостояние граждан росло, пусть медленно, но для всех. Например, практически все садовые участки были получены и, несмотря на дефицит, застроены при Советском Союзе. С независимостью обедневший народ начал грабить и вынудил владельцев бросить их. Зато начали появляться роскошные особняки, похожие на графские замки, но у мизерной части населения.

Лично я не имею ничего против богатства. Я против бедности. Кто-то сказал, что богатый, живущий среди обеспеченных, это первый среди равных, а богатый, живущий среди нищих, это объект ненависти, которая заканчивается обычно печально и для графов, и для их замков.

У нас постоянно говорят о десоветизации, но забывают, что многие крупные политики, в том числе Назарбаев, вышли оттуда. Да и первые бизнесмены - бывшие коммунисты и комсомольцы. Просто быстро перекрасились.

Когда сейчас в том или ином случае говорят о нехватке денег, я часто вспоминаю СССР, который тратил огромные средства на Варшавский договор, на Совет экономической взаимопомощи и т. д., но в то же время хватало на культуру, науку, пионерские лагеря и тому подобное. Куда все делось? А очень просто. Мы создали класс собственников, забили полки западным, не очень качественным ширпотребом (наподобие «Версаче», сшитых в стамбульских полуподвальчиках) и едой, ввезенной в страну при умирающих собственных промышленности и сельском хозяйстве. Мы получили запредельную коррупцию, мизер сверхбогатых и массу бедствующих. Другими словами у нас богатство немногих обернулось нищетой для большинства.

Смею предположить, что если провести опрос на тему «Вы хотите назад в СССР?», то те, кто сидит без зарплаты в вымирающей деревне, где раньше был процветающий колхоз-миллионер, или рабочий, которого вышвырнули с нарочно обанкроченного завода, с удовольствием бы вернулись.