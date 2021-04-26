Согласно приказу, подписанному директором ГКП "КТЭК" Аскаром Бекпаганбетовым, тарифы вступят в действие с 1 мая 2021 года. Сообщение об этом теплокомпания опубликовала на своем сайте.

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- Тарифы будут снижены на 3,05% по всем категориям потребителей. Снижение тарифа стало возможным за счет полученной в 2020 году субсидии на газ из городского бюджета, - отметили в пресс-службе ГКП.

Если раньше 1 Гкал, затрачиваемая на отопление, для физических лиц с общедомовым прибором учета (ОПУ) обходилась в 4 240,67 тенге, то теперь - в 4 111,18 тенге. Для бюджетных организаций плата снизится с 18 063,38 тенге до 17 513,99 тенге. Для прочих потребителей - с 12 817,44 тенге до 12 426,05 тенге.





Тарифы на горячую воду также станут меньше. Их размер будет зависеть от наличия в доме ОПУ и индивидуального счетчика. Подробнее со всеми тарифами можно ознакомиться на сайте ГКП "КТЭК".