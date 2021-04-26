Zakaz Auto объявляет об уникальной гарантии на работы и запчасти. Заметьте, цены остаются прежними.

Чем сложнее механизм, тем больше причин для его поломки. Рано или поздно любой автовладелец сталкивается с неполадками и, соответственно, задаётся вопросом, где лучше отремонтировать свой автомобиль.

Каждый при этом хочет получить услуги, так чтоб и бюджетно и быстро и качественно. Где искать самое сбалансированное соотношение вышеперечисленного?

Верное решение — обратиться к специалистам успешно развивающейся компании «Zakaz Auto Group». Там не только умело сделают любой ремонт, кроме кузовного, но и уберегут клиента от тревог за дальнейшую «жизнь» автомобиля.

- Мы вводим новый продукт — это гарантия,- говорит генеральный директор «Zakaz Auto Group» Виталий ГНЕДКОВ. Гарантия после ремонта в нашем сервисе — 1 год или 20 000 км пробега при условии, что клиент не только ремонтирует у нас машину, но и покупает запчасти. На других постгарантийных сервисах в нашем городе такой гарантии не дают.

Согласитесь, никому не хочется платить дважды за одну и ту же работу.

Ремонт авто, как правило, не копеечный поэтому совсем неплохо оградить себя от неожиданных повторных трат. Гарантия — очень существенный аргумент в пользу обращения в сервис «Zakaz Auto Group».

- Почему так важно, чтобы запчасти были куплены у нас? Потому что в наших сервисах используются только новые, качественные запчасти,- добавляет Виталий Гнедков. - Наш клиент может быть уверен, что мы никогда не поставим китайскую запчасть, которая может быстро выйти из строя. Раз мы даем гарантию на ремонт, значит в первую очередь сами должны быть уверены в качестве деталей. Поэтому все запчасти подбираются по VIN-каталогу и приобретаются только у самых надёжных, сертифицированных поставщиков. Иначе мы не смогли бы давать гарантию на ремонтные работы.

Это совершенно новый уровень обслуживания для нашей области, такого не предлагал ещё ни один сервис.

Единственная тонкость: 1 год или же 20 000 км будут мерилом гарантийного срока, зависит от особенностей эксплуатации автомобиля и оговариваются при подписании договора. На расходники, вроде фильтров, гарантия, конечно, не распространяется. Большинству автовладельцев хочется избежать крупных трат, особенно повторно, если у них начинает барахлить двигатель, детали подвески, рулевого управления, трансмиссия, генератор и прочие важные узлы автомобиля. Вот здесь то, самое время воспользоваться гарантией от «Zakaz Auto Group».



Кстати, возраст автомобиля на сервисах «Zakaz Auto Group» не послужит основанием для отказа в оформлении гарантии. Как говорит Виталий Гнедков, автомобиль ни при чём, дело в деталях. Разумеется, при условии, что на ваш автомобиль найдется нужная запчасть. Если требуемой запчасти нет на складе компании, она будет заказана у сертифицированного поставщика, нужно только подождать доставки. Главное, чтобы необходимая запчасть была в VIN-каталоге. Заказать, доставить и установить её — заботы, которые компания полностью берёт на себя.

Да и ремонт сделают настоящие мастера своего дела! В компании «Zakaz Auto Group» регулярно обучают свой персонал, от приёмщиков до автомехаников, прекрасно понимая, что оставаться профессионалом можно только развивая свои знания и умения.

Здесь не экономят на оборудовании — диагностика и ремонт выполняются с использованием современных технических средств. И это ещё одно слагаемое успеха компании.

Подтверждением компетентности специалистов «Zakaz Auto Group» можно считать и выполнение работ в рамках госзаказа. Техническое обслуживание своих транспортных средств этой компании доверяют ДВД, учреждения образования и здравоохранения области.

Это доверие заслужено безупречной организацией рабочих процессов. Въезжая на территорию сервиса «Zakaz Auto Group», все «автомобильные проблемы» вы передаете специалистам компании и можете спокойно заняться своими делами, возвращаясь уже за исправным транспортом. Кстати, цены здесь существенно ниже, чем в других сервисах, и не повысились даже после введения гарантии на ремонт.

Хотите сохранить нервы, получить обслуживание на высоком уровне, постремонтную гарантию, и при этом не разориться — лучше выбрать сервисы «Zakaz Auto Group».

Филиалы компании в Костанае работают каждый день с 9.00 до 21.00 и находятся по адресам: проспект Н.Назарбаева, 34, улица Карбышева, 34 "А", тел.: +7(7142)74-90-74, +7(705) 925-35-90.

Интернет-магазин https://zakazauto.kz/

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