72-летняя женщина, хозяйка квартиры, в которой произошел пожар, получила ожоги второй степени.

Сообщение о том, что горит многоквартирный дом № 2 "А" на ул. Кубеева, поступило на пульт специализированной пожарной части (СПЧ-1) в субботу, 24 апреля, в 8:30. Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что на пятом этаже горит 3-комнатная квартира.

- Хозяйка квартиры 1949 года рождения - инвалид, самостоятельно передвигаться не могла. За короткое время пламя распространилось и подъезд окутал едкий дым. Женщина в это время находилась на лестничной площадке, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Некоторые жильцы успели эвакуироваться самостоятельно и помогли женщине спустится. Установлено, что гражданка отравилась угарным газом и получила ожоги второй степени рук и спины. Спасатели передали её врачам.

Всего пожарные эвакуировали 31 человека, 3 из них - дети. В ликвидации пожара были задействованы 9 сотрудников личного состава и 2 единицы техники.

В квартире сгорела мебель, шторы, постельные принадлежности. Причина возгорания устанавливается. Погибших нет, пострадавшая находится под присмотром медиков.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО