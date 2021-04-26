83-летний Энтони Хопкинс получил "Оскара" за лучшую мужскую роль, передает Informburo.kz.

В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. "Оскар" за лучший фильм года получила кинолента "Земля кочевников". В центре сюжета фильма – история 60-летней Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в поисках сезонного заработка.

Режиссёр этого фильма Хлоя Чжао также получила награду в отдельной номинации. Она стала второй женщиной-обладательницей "Оскара" как лучший режиссёр за всю историю премии.

"Оскара" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме "Отец". Энтони Хопкинс стал самым пожилым актёром в истории, получившим "Оскара" за главную роль.

Лауреаты премии "Оскар" 2021 года