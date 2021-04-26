Драма "Земля кочевников" получила "Оскар" как лучший фильм года
83-летний Энтони Хопкинс получил "Оскара" за лучшую мужскую роль, передает Informburo.kz.
В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. "Оскар" за лучший фильм года получила кинолента "Земля кочевников". В центре сюжета фильма – история 60-летней Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в путешествие по Америке в поисках сезонного заработка.
Режиссёр этого фильма Хлоя Чжао также получила награду в отдельной номинации. Она стала второй женщиной-обладательницей "Оскара" как лучший режиссёр за всю историю премии.
"Оскара" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме "Отец". Энтони Хопкинс стал самым пожилым актёром в истории, получившим "Оскара" за главную роль.
Лауреаты премии "Оскар" 2021 года
- Лучший фильм – "Земля кочевников".
- Лучший актёр – Энтони Хопкинс ("Отец").
- Лучшая актриса –Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников").
- Лучший режиссёр – Хлоя Чжао ("Земля кочевников").
- Лучшая мужская роль второго плана – Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия").
- Лучшая женская роль второго плана – Юн Ё-джон ("Минари").
- Лучший анимационный фильм – "Душа".
- Лучший фильм на иностранном языке – "Еще по одной" (Дания).
- Лучший оригинальный сценарий – Эмералд Феннел ("Девушка, подающая надежды").
- Лучший короткометражный фильм – "Два далеких незнакомца".
- Лучший короткометражный анимационный фильм – "Если что-то случится, я люблю вас".
- Лучший адаптированный сценарий – "Отец".
- Лучший документальный фильм – "Мой учитель-осьминог".
- Лучший оригинальный саундтрек – "Душа".
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