Водителя скутера, который получил легкие телесные повреждения, на скорой увезли в городскую больницу. Фотографии последствий ДТП, которое произошло на перекрестке ул. Пушкина и пр. Абая, прислал "НГ" очевидец.

Аварию прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области.

- 25 апреля, в 8.30, на пульт 102 поступило сообщение о том, что произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Гранта" и скутера, - рассказали в ведомстве. - Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что "Лада Гранта" под управлением 46-летнего водителя, следуя по ул. Пушкина со стороны железнодорожного вокзала в сторону реки Тобол, на пересечении с пр. Абая совершил столконовение со скутером под управлением 46-летнего местного жителя, который следовал по пр. Абая со стороны КЖБИ в сторону района КСК.Водитель скутера госпитализирован в городскую больницу. По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.