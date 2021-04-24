Почти 242 млрд тенге просит министерство информации и общественного развития Казахстана на пять лет из бюджета на проведение государственной информационной политики, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Итого расходы по бюджетной программе («Проведение государственной информационной политики», цифры приведены в тысячах тенге – КазТАГ): 2020 – 50 130 577; 2021 – 56 923 779; 2022 – 56 221 515; 2023 – 44 127 512; 2024 – 34 470 631», - говорится в проекте бюджетной программы МИОР.

Из описания программы следует, что «расходы направлены на информационное обеспечение социального и экономического развития и конкурентоспособности Республики Казахстан в целях повышения эффективности государства в проводимой информационной политике». В числе целей указано повышение «конкурентоспособности отечественных СМИ».

«Задачи: уровень удовлетворенности населения освещением государственной политики в СМИ в 2021 году не менее 68,5%, в 2022 году не менее 69%, в 2023 году не менее 69,5%; охват цифровым эфирным телерадиовещанием в 2021 году не менее 96,73 %, в 2022 году не менее 98,27%, в 2023 году не менее 98,27%; уровень качества технического сопровождения производства телепрограмм государственных телеканалов (технические браки, остановки) в 2021 году не более 720 сек/год, в 2022 году не более 720 сек/год, в 2023 году не более 720 сек/год», - сказано в документе.

Вместе с тем, львиная доля затрат может прийтись на размещение государственного информационного заказа: Т47 080 130 000 указано в графе за 2020 год, Т53 717 968 700 – на 2021 год, Т52 906 301 000 – на 2022 год, Т42 940 175 000 – на 2023 год и Т34 456 157 000 – на 2024 год. Итого – Т231 100 731 700.

Помимо размещения госинформзаказа бюджетная программа содержит еще три подпрограммы: «Стимулирование деятелей в сфере информации» (Т72 277 000 на пять лет), «Обеспечение распространения информации национальным оператором телерадиовещания в рамках государственной информационной политики» (Т10 223 914 300 на 2020-2023 годы) и «Размещение государственного информационного заказа за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» (Т477 092 000 на 2022 год). В случае с трансфертом из Нацфонда речь идет об услугах по имущественному найму (аренде) «оборудования, а также оказания услуг технического обеспечения производства новостных, телевизионных программ, организации эфирного вещания».

Источник фото: КазТАГ/©Мадина Алимханова.