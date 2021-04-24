Cамый лучший город на Земле - Каким видят Костанай юные художники и их преподаватели?
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Выставка работ учащихся и преподавателей частной художественной школы им. Л. И. Русина «Город в городе» открылась в Костанае.
Более 130 работ, выполненных в разных техниках, разместились на первом этаже картинной галереи. Возраст юных художников – от 5-ти до 17 лет.
Б. Султанова, 15 лет, "Во дворе", акварель. Н. Ниязбаева, "Дворик Вены", акварель. А. Бефус, 15 лет, "Церковь в городе", акварель
Кроме классических живописных полотен и графических листов здесь есть аппликация, ниткография. Зал украшают гирлянды из листов в жанре леттеринга и красочные инсталляции.
23 апреля в картинной галерее было многолюдно. Так всегда бывает на открытии выставок работ учеников художественных школ. Приходят не только художники, но и их родители. Звучат не только поздравительные спичи, но и песни, дети декламируют стихи и выступают с танцевальными номерами. Это уже не просто открытие выставки, а настоящий праздник. Здесь нет борьбы за места и премии, есть только чистая радость творчества.
В. темих, 17 лет, из серии работ "Город мечты", смешанная техника
- Где ещё можно увидеть такие красивые города с пряничными домиками или домиками, очень похожими на людей, которые стоят, прижавшись друг к другу с зимней стуже? - сказала на церемонии открытия директор Костанайской картинной галереи Сая КАЛИНОВА. - А где ещё можно увидеть, как наш узнаваемый дом с часами обвил сказочный дракон? Над созданием этой экспозиции работали преподаватели школы имени Русина, с большой любовью и тщательностью отобравшие работы своих учеников, объединённой темой города и дома. Нет сомнений, что в эту школу дети бегут с радостью, это их храм искусства!
В работах учеников школы Русина можно узнать не только Костанай, но и далёкие Лондон, Нью-Йорк, города Европы. Большинство рисунков – это изображения городов, каким их видят дети в своих идеальных представлениях, некие города мечты.
А. Бабич, 16 лет, "Угроза", пастель / В. Кулик, 14 лет, "Центральная площадь", гуашь / Е. Хоменко, 15 лет, "В центре города", гуашь
В. Письмак, 16 лет, "Улица в Лондоне", смешанная техника
Наверное, у каждого из нас есть такой город, он может быть совсем не похож на тот, в котором человек живёт сейчас. Но это город, который он узнал бы сразу, с первого взгляда и из которого уже не захотел бы уезжать.
Н. Бертебаева, 10 лет, "Фантастический гроод", смешанная техника
У группы "Браво" есть песня: «Этот город - самый лучший город на Земле». У каждого он свой – самый уютный, самый красивый, самый близкий, даже если не существует в действительности.
- Спасибо галерее за возможность каждый год выставлять работы наших учеников и преподавателей, - поблагодарила директор школы имени Л. И. Русина Наталья НИЯЗБАЕВА. – Это очень важно, потому что кто-то из этих детей в будущем станет великим художником или артистом, но начало положено здесь.
Г. Шестакова, "Приморский городок", акварель / Г. Шестакова, "Первый снег", акварель
Она добавила, что каждый зритель может в этих работах найти город, в котором мечтает жить. Увидеть свой лучший город на Земле можно в течение месяца, пока будет работать выставка.
К. Пивнева, триптих "Старый ерусалим", акрил
Д. Коль, 12 лет. "Почтальон", смешанная техника
В. Кузнецова, 13 лет, "Осення пора", гуашь
Фото Ксении РЕБИК
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