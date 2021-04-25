Посмотрев со стороны, незнающий человек может подумать, что это здание пережило войну. Но на самом деле Дом культуры «Ровесник» в п. Александровка Костанайского района построили в мирные 1972-1974 годы. По словам людей, которые застали его в первоначальном виде, в ДК приходили не только местные, но и жители соседних поселков.

Здание бывшего ДК «Ровесник» находится в частных руках. И состояние его - неутешительное

Разрушается бывший Дом культуры много лет. Но даже сейчас видна его былая красота - колонны при входе, роспись стен и лепнина на них, под высокими потолками классические люстры того времени, в некоторых из них ещё вкручены лампочки.

На стенах клуба кое-где еще видна его была красота...

… а кое-где - современные художества /Фото Натальи БЕСПАЛОВОЙ

Мы попросили жителей поселка вспомнить о том, что было, и поделиться мнениями о современной жизни Александровки.

- 22 апреля 1970 года в нашем ДК было грандиозное празднование 100-летия со дня рождения Ленина, - рассказывает Валентина САБРИСТОВА. - Собрался народ со всего посёлка: и стар, и млад... Какой был праздник! Доклад о достижениях тружеников села, награждения победителей всех сфер производства, интеллигенции. Никого не забыли. После был большой концерт, который помнят, наверное, все сторожили. А народу - яблоку упасть некуда. Хотя после праздника была непогода - буран, ураган, - всё это до сих пор в моей памяти Я тогда училась в 9 классе Александровской средней школы. А спустя 5 лет у нас с моим мужем в этом же ДК, в огромном прекрасном танцевальном зале проходила торжественная регистрация. Это было праздником всего села. После регистрации, как полагается, открыли шампанское, пробка с шумом вылетела Володе прямо в руку. Сказали, что на счастье... А сколько работало различных кружков для детей и взрослых, была богатая библиотека, кинозал... Всё стоит перед глазами, но, увы, в прошлом...

Инструментальный ансамбль ДК «Ровесник»

- Здание было построено когда мы ещё учились в школе, – вспоминает Людмила ПОЛУЭКТОВА. - Стены фойе были украшены резьбой по дереву. Здание выглядело шикарным и снаружи, и внутри. И вот уже лет 30 Дом культуры стоит бесхозный. Бессменным руководителем в нашем клубе был Михаил Митрофанович Алферьев. В клубе была художественная самодеятельность, руководил ей Николай Евгеньевич Жилик. Хор был большой, человек 20, руководителем хора был Виктор Андреевич Дубинин. Эстрадно-инструментальный ансамбль, была шикарная аппаратура:гитара, ударные... Я сама играла несколько лет на бас-гитаре. Был кукольный театр, кукол мы выписывали из районного центра. В клубе была шикарная костюмерная, костюмы шили специально для каждого концерта, для хора, и танцевальной программы. Виктор Андреевич работал, не покладая рук. Организовывал концерты не только на месте, но и выездные агитбригады на посевную и уборку, Там мы устраивали показательные концерты для работников, студентов, которые приезжали к нам на полевые работы, трактористов, комбайнеров и их начальства. Нам в нашей молодости никогда не приходилось танцевать под музыку из колонок.На каждый праздник, свадьбу, дискотеку был концерт с живой музыкой. В летние теплые вечера сцена переезжала из здания во двор, где устраивали танцы. Каждый Новый год танцевальный зал был заполнен людьми.Каждый год местные жители собираясь вместе строили горку для детей. На стадионе ставили огромную ёлку, наряжали ее, вешали гирлянды.

Выездной концерт в поле для работников

- Помню, мы учились в 9 классе, - присоединилась к разговору Людмила РОМАДИНА. - Рядом с клубом лежали бетонные блоки (неподалеку шла стройка торгового центра). И мы с одноклассниками танцевали на этих блоках, так как школьников не пускали на танцы. Для того времени такой ремонт и оборудование, какие были у нас, мог себе позволить не каждый дом культуры. Как-то выезжали в поле для встречи гостей из райцентра. Встречали, как полагается, хлебом и солью. На втором этаже была огромная библиотека: два больших читальных зала. Газетные подписки, журналы. Очень большое количество художественной литературы, также были сельско-хозяйственный и инженерные отделы. Там работал Иван Дмитриевич Сергиенко, у него были проблемы с ногами, но он каждый день на второй этаж поднимался. Очень умный, начитанный человек, прекрасно разбирался в политических вопросах. В то время подростками, как и современная молодежь, мы между собой общались новыми, незнакомыми для взрослых словами. А я очень любила книги читать. Быстро, прочитаю, принесу, а Иван Дмитриевич, нахмурившись: «Так, Люда? Ты чего, не читала книгу? Перескажи!» Я начинала пересказывать. Потом он уже понял, что я не обманывала. И вот один раз спрашивает: «Ну, как книга?». Я отвечаю: «Ништяк!». И не смогла ему объяснить значение слова. Было очень стыдно.

Регистрация брака

Регистрацию детей также проводили в Доме культуры /Фото из семейного архива Людмилы ПОЛУЭКТОВОЙ

- Также на втором этаже, справа от библиотеки, находилась кинобудка, - продолжает свой рассказ Людмила Полуэктова. - Фильмы показывали каждый день, кроме понедельника. Детский сеанс был в 17.00, а взрослый в 20.00. Приходя с работы, а мы работали в быткомбинате, на пошиве одежды, быстренько бежали в клуб. А перед показом фильма иногда устраивали показ мод. Нас на пошиве человек 12, наверное, было. Сошьем себе по комплекту - либо платье, либо костюм, пиджачок с юбкой, белая рубашечка, на то время это было редкость. Выезжали с концертами в Затобольск, выступали там на центральной площади с хором и эстрадным ансамблем. А сейчас элементарно в самом центе поселка нет магазина. Все местные магазины расположены в начале поселка, на одной улице. Для многих жителей поход в магазин - это путешествие. А здоровье. к сожалению, позволяет не всем. Очень жаль современных детей - сидят по домам со своими телефонами, либо слоняются по улицам без дела. А будь в нашем посёлке хотя бы небольшой клуб, сколько талантов можно было воспитать. Это же немыслимая ошибка - большой поселок, центральный в нашем округе и нет места, куда сходить молодежи. Нет никаких развивающих кружков для школьников. А потом говорим. что подростки у нас невоспитанные. Это все от безделья, и просто заняться нечем. У нас была молодость, нам всегда было некогда. Школа, помощь родителям по дому, потом различные кружки. Без дела никогда не сидели. Да и в целом в поселке жилось лучше. Работы хватало всем. Был торговый центр, свой быткомбинат, роддом, общежитие для студентов, дом инвалидов, кирпичный завод, детский сад. Сейчас же нет ничего. Развалили абсолютно все. Дом культуры в ужасном состоянии и принадлежит частному лицу. Роддом, детский садик, общежитие вообще стерли с лица земли. А в то время поселок шумел. Все чем-то занимались, Все где-то работали, куда-то спешили. Сейчас от этого ничего не осталось. Каждую весну поселок тонет в талых водах. До этого тоже дела никому нет. Сейчас в поселке тишина. Местные жители выезжают на заработки в город. Хотелось бы чтобы молодежь была поактивнее. Вот в прошлом году объявили в поселке субботник. И где? Вышли несколько человек. Поэтому и кидают мусор прямо на улицах. Потому что не знают, что это такое - убирать.

От автора. Сейчас молодежь так же по вечерам приходит в здание Дома культура. Но уже с другими целями. По фотографиям можно оценить уровень культуры. На стенах здания оставляют послания друг другу, признания в любви. Жители поселка очень надеются, что местный акимат все же создаст условия для подрастающего поколения. Ведь это наше будущее. И мы должны сделать все, чтобы они выросли достойными людьми.

Фото Натальи БЕСПАЛОВОЙ



Автор - гражданский журналист "НГ"