Таковы данные управления государственных доходов по Костанаю. Об итогах первого квартала 2021 года сегодня, 23 апреля, на брифинге рассказала заместитель руководителя УГД Жанат АКИЛБЕКОВА.

- В целом в государственный бюджет поступило 17,7 млрд тенге, что составило 116,2% от плана, - сообщила спикер. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений составил 659,1 млн тенге. Доходы республиканского бюджета составили 9,1 млрд тенге, план перевыполнен на 1,8% или на 160,2 млн тенге, в местный бюджет поступило 8,5 млрд тенге, план перевыполнен на 31,5% или на 2,7 млрд тенге.

Рост доходов в бюджетах всех уровней зафиксирован несмотря на то, что с 1 января 2021 года микро- и малый бизнес освобожден на три года от уплаты налогов: КПН, ИПН, соцналога и единого земельного. В Костанае под действие моратория подпадают 18 280 плательщиков.

- В 2020 году у нас недопоступило в бюджет 2,7 млрд тенге. В первом квартале этого года - 1,1 млрд тенге, - отметила Акилбекова. - В целях исполнения плановых показателей по доходной части мы постоянно проводим мероприятия по изысканию дополнительных резервов.

К ним служба госдоходов относит администрирование в рамках камерального контроля, администрирование сведений уполномоченных органов и других источников информации. Выявляются нарушения, налогоплательщикам выставляются уведомления и предоставляется возможность добровольно устранить нарушения. Также проводятся мероприятия по взысканию недоимки. По итогам первого квартала, сообщила заместитель руководителя УГД, дополнительно поступило в бюджет 2 млрд 269 млн тенге, из них 889 млн тенге - в республиканский.

- 80% поступлений - результат администрирования в рамках камерального контроля, - уточнила Акилбекова. - В деньгах это около 1,5 млрд тенге.

На рост доходной части бюджета влияние оказало и изменение сроков уплаты налога на транспорт. Раньше платить его можно было до конца года, теперь - до 1 апреля. И если в прошлом году на эту дату транспортный налог поступил в сумме 36,4 млн тенге, то в этом 260 млн тенге налога на транспорт уже уплачены. Однако и просроченная задолженность по нему сейчас сформировалась.

По словам Жанат Акилбековой, недоимка по всем видам налогов по юридическим лицам на сегодня составляет 2 млрд 373 млн тенге, по физическим лицам структура ее такова: по налогу на транспортные средства - 217,9 млн тенге, по налогу на имущество - 18,9 млн, по земельному налогу - 4 млн тенге.

Фото Галины КАТКОВОЙ