Музей управления внутренних дел Кустанайской области был торжественно открыт 22 апреля 1971 года. За 50 лет экспозиция «пережила» несколько переездов и реконструкций, последнюю сделали в 2016 году.

Сегодня в департаменте полиции Костанайской области отметили юбилей музея - тоже торжественно, но с соблюдением карантинных ограничений. Как сообщила пресс-служба ДП, сейчас в музее более 4 000 экспонатов, с момента создания его посетили более 65 000 человек. Действует передвижная выставка.

- Наша история начиналась с комнаты «Милицейская слава», созданной по инициативе ветеранов милиции и начальника УВД области, генерал-майора милиции В. Васильева, - рассказывает руководитель музея Назира ЦЫМБАЛЮК. - В комнате были размещены портреты и плакаты. Потом стали подбираться другие экспонаты, в том числе изъятые на месте преступления. Очень много материала передали сотрудники милиции.

В мае 1982 года в специально выделенном помещении площадью 75 кв. м. была оформлена новая экспозиция, а первыми посетителями стали школьники - юные друзья милиции, участники областного слета пионеров. В витринах музея - штыки к винтовкам Первой мировой войны, знаменитые «трехлинейки» Мосина образца 1891-1930 годов, берданы, револьвер «Наган», пистолеты «Смит и Вессон», «Маузер», «Браунинг» и другое огнестрельное оружие.

- Особое место занимает красноармейская гимнастерка и головной убор милиционеров 30-х годов, - сказал на торжественном мероприятии ветеран ОВД Павел ЩЕДРИН, который в течение 25 лет был хранителем музея. - Ряд редких документов, фотографий, наград передали ветераны милиции Павел Шандецкий, Андрей Савченко, Степан Мануйлов, Кузьма Павленко, Какимбек Мухамеджанов и другие.

Накануне корреспонденты «НГ» посетили музей и записали рассказ Назиры Цымбалюк о самых интересных экспонатах. Хоть музей посвящен истории костанайской полиции (милиции), период он охватывает гораздо больший: от зарождения истории Казахского ханства. Здесь вы узнаете о народном герое Кобланды батыре и нашем современнике, капитане полиции Газизе Байтасове - командир взвода отдельного батальона управления дорожной полиции в момент самоподрыва преступника накрыл его своим телом и погиб.

Становление милиции можно проследить через фотографии, документы и личные вещи. 1 сентября 1919 года был издан первый приказ Кустанайского военно-революционного комитета: «Об организации Кустанайской уездной советской рабоче-крестьянской милиции», начальником назначен Илья Иванович Ермолаев.

Личные вещи участников Великой Отечественной войны, боевые награды, письма с фронта тоже хранятся в музее. Более 200 сотрудников кустанайской милиции добровольно ушли на фронт. Зоя Федоровна Чернова в 1942 году была призвана на службу санитаркой, после войны ее неоднократно награждали Почетной грамотой.

О нравах преступного мира можно узнать по оружию, которое изъяли у бандитов: японский меч - катана, кастеты, револьверы. В 2001 году в поселке Сарыколь произошло убийство четырех местных жителей. Криминалист Михаил Барильченко исследовал следы на гильзах и определил: стреляли из газового пистолета ИЖ-79. Его внимание привлекло, что гильзы просверлены и на них вмятины от тисков. Позже полицейские задержали преступную группу из 6 человек.

Мотоцикл «Урал» - спецтехника сотрудников милиции 1970-1990-х годов, тоже стал экспонатом. Машина до сих пор на ходу.

- Не только люди, но и животные следят за порядком, - отмечает Назира Цымбалюк, подводя нас к очередному экспонату. - Вашему вниманию одна из первых собак участвовавших в обеспечении порядка в Кустанае, - немецкая овчарка Рекс. На ее счету огромное количество раскрытых краж, преступлений, ловля преступников. После смерти от заболевания собаку забальзамировали и изготовили чучело. В музее собака находится 5 лет.

Фото Сабины ТУРЕБАЕВОЙ и Аиды ЦХАЙ