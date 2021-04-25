Игорь Губерман еще в начале 90-х писал: «Живя в загадочной отчизне, / Из ночи в день десятки лет / Мы пьем за русский образ жизни, /Где образ есть, а жизни нет». Вам не кажется, что это о нас сегодняшних?

Первый президент многое делал якобы для имиджа страны, но при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что делалось это для собственного пиара.

Строительство Астаны после переноса туда столицы отнимало до четверти бюджета страны, в то время как основное население жило на крохотные зарплаты, пенсии и пособия. Не исключено, что этот период сочтут голодомором. И чего же мы добились переносом столицы на болотистые, солончаковые земли, какие стратегические задачи решили? Их нет. Правда, в высоких кругах заверяли, что главная причина - боязнь президента землетрясений в Алма-Ате. Но это очень циничное рассуждение - 3 000 чиновников уехали, а полтора миллиона жителей осталось ожидать землетрясения.

Далее была авантюра с ЕХРО-2017, съевшая до $4 млрд и обещавшая насытить страну «зеленой энергетикой». И что в итоге? Отдачи ноль, доходы от туристов в разы меньше ожидаемых, а статистику улучшили за счет школьников и бюджетников.

К достижениям эпохи Елбасы кто-то отнесет бесчисленные форумы, съезды, курултаи, прошедшие в РК, но мало кто знает, что всех делегатов принимали за счет госказны, то есть на халяву.

В велоконюшню «Астана» приглашали ведущих гонщиков мира, выплачивая им миллионные долларовые гонорары. И они добивались успехов, но весь спортивный мир знал, что Контадор был и остается испанцем, Вальверде и Нибали - итальянцы. И их успехи никто не считал достижениями казахстанского спорта. Такая же картина в футзале, где первый состав и тренер - все из Бразилии, в теннисе, спортиграх преобладают россияне, белорусы, украинцы.

А что творится в футболе? Здесь играют всякие, но зарплату получают из бюджета. Это что за фокусы? Во всем мире футбольные команды имеют хозяев (того же Абрамовича с «Челси»), которые изыскивают средства для содержания игроков, в том числе от продажи билетов и рекламы. А нам зачем эти нахлебники?

Власти не могут обеспечить бесплатный проезд пенсионеров, а 3,5 млрд тенге (в прошлом году) ушло на футболеров. И это только из официальных источников, а сколько выдавливают из бизнесменов, практически никто не знает. Это очень серьезная кормушка, не случайно во многих регионах федерации футбола возглавляют акимы областей.

В 2017 году в облспорт пришел Мурат Кинтонов, но не пожелал участвовать в финансовых комбинациях, связанных с футболом, и ушел по «собственному желанию».

Приведу еще один эпизод. В 2010 году «Тобол» стал чемпионом, на церемонии награждения всем игрокам вручили конверты с премиальными. И сразу разразился скандал - как поговаривали, в раздевалке обнаружилось, что конверты были пустые, а на недоуменный вопрос директор команды дословно ответил: «Деньги были принесены на алтарь победы». На следующий день команды чемпионов уже не было. Даже Нурбол Жумаскалиев уехал в Астану. Сведения поступили из достоверных источников, я донес их до читателей «НГ». Были наезды, обвинения в некомпетентности, но через неделю все подтвердилось официально.

Сегодня в Павлодаре и Усть-Каменогорске команды распущены, и демонстраций протеста не наблюдалось. Может быть, нам последовать их примеру и отнять у акима любимую игрушку?

У нас есть сильные борцы, легкоатлеты, полиатлонисты, пловцы. Вот на них сосредоточьте внимание. В том числе и финансовое. Проку будет больше.