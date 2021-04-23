В Казахстане может появиться новый оператор мобильной связи – "Транстелеком". Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, сообщает МИА "Казинформ".

"Сейчас есть два больших оператора мобильной связи – группа компаний "Казахтелеком" (Tele 2, Kcell) и Beeline. Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы на рынке появился третий оператор. Но у него есть проблемы – нет доступа к радиочастотам. "Транстелекому" предлагают сначала получить лицензию, только потом будет доступ к радиочастотам. Оператор идёт за лицензией, а ему говорят: "Сначала получи радиочастоту", в итоге нет возможности получить доступ. Сейчас мы решаем этот вопрос и, дай бог, в следующем году появится ещё один оператор мобильной связи", – рассказал председатель агентства.

По предварительным расчётам, к 2025 году оператор займёт примерно 5% рынка, сказал Серик Жумангарин.

"Обычно у операторов идёт быстрый экспоненциальный рост", – отметил он.

АО "Транстелеком" – оператор связи, специализирующийся на телекоммуникациях, цифровизации и системной интеграции в области IT, автоматики и энергетики.

Председателем правления АО "Транстелеком" является Елнар Адайбеков, совет директоров возглавляет Нурали Алиев – старший внук Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Акциями компании владеют бизнесмен Марлен Муханов (75%) и нацкомпания "Қазақстан темір жолы" (25%).