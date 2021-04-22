ТОО «Туристтранссервис» возобновило движение по этому маршруту после после полугодового перерыва. Как сообщили "НГ" в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная, причиной такого решения стали обращения граждан.

На линию вышел один микроавтобус. Он начинает путь от автовокзала Костаная и заканчивает возле противотуберкулезной больницы в Тобыле. Время работы маршрута - с 7.00 до 20.00.

Цена проезда по Костанаю - 80 тенге, для пенсионеров - 70 тенге, для детей от 7-15 лет - 40 тенге. Из Костаная в Тобыл - 90, 80 и 45 тенге соответственно. В микроавтобусе установлен валидатор.

- Микроавтобус этого маршрута ходит один раз в час, - пояснил главный специалист отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - По будням он ходит из Костаная в 7, 9, 11, 15, 27 и 19 часов. Из Тобыла выезжает по четным часам, начиная в 8 утра и заканчивая в 8 вечера. По выходным ходит только с 7 до 10 часов утра и с 5-ти до 8 часов вечера

Общая протяженность маршрута - 16,7 км.

Фото подписчика "НГ"

Расписание движения транспорта по маршруту № 116

«Автовокзал – Противотуберкулезная больница – Тубдиспансер – г. Тобыл»

Наименование остановочного пункта Время начала движения с остановочного пункта Автовокзал 7-00 9-00 11-00 15-00 17-00 19-00 Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница М.Р.П.Т. больница 8-00 10-00 12-00 16-00 18-00 20-00 Автовокзал 7-00 9-00 17-00 19-00 Суббота, воскресенье М.Р.П.Т. больница 8-00 10-00 18-00 20-00