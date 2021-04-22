Автобусный маршрут № 116 снова вышел на линию в Костанае
Андрей СКИБА
ТОО «Туристтранссервис» возобновило движение по этому маршруту после после полугодового перерыва. Как сообщили "НГ" в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная, причиной такого решения стали обращения граждан.
На линию вышел один микроавтобус. Он начинает путь от автовокзала Костаная и заканчивает возле противотуберкулезной больницы в Тобыле. Время работы маршрута - с 7.00 до 20.00.
Цена проезда по Костанаю - 80 тенге, для пенсионеров - 70 тенге, для детей от 7-15 лет - 40 тенге. Из Костаная в Тобыл - 90, 80 и 45 тенге соответственно. В микроавтобусе установлен валидатор.
- Микроавтобус этого маршрута ходит один раз в час, - пояснил главный специалист отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - По будням он ходит из Костаная в 7, 9, 11, 15, 27 и 19 часов. Из Тобыла выезжает по четным часам, начиная в 8 утра и заканчивая в 8 вечера. По выходным ходит только с 7 до 10 часов утра и с 5-ти до 8 часов вечера
Общая протяженность маршрута - 16,7 км.
Фото подписчика "НГ"
Расписание движения транспорта по маршруту № 116
«Автовокзал – Противотуберкулезная больница – Тубдиспансер – г. Тобыл»
|
Наименование остановочного пункта
|
Время начала движения с остановочного пункта
|
Автовокзал
|
7-00
|
9-00
|
11-00
|
15-00
|
17-00
|
19-00
|
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
|
М.Р.П.Т. больница
|
8-00
|
10-00
|
12-00
|
16-00
|
18-00
|
20-00
|
Автовокзал
|
7-00
|
9-00
|
|
|
17-00
|
19-00
|
Суббота, воскресенье
|
М.Р.П.Т. больница
|
8-00
|
10-00
|
|
|
18-00
|
20-00
|Тарифный участок
|Стоимость проезда (тенге)
|Полный
|Пенсионеры
|Дети от 7 до 15 лет
|г. Костанай – г. Тобыл
|90
|80
|45
|г. Костанай
|80
|70
|40
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