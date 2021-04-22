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Автобусный маршрут № 116 снова вышел на линию в Костанае

Андрей СКИБА

22 апреля 2021, 16:23 |  ЖКХ

ТОО «Туристтранссервис» возобновило движение по этому маршруту после после полугодового перерыва. Как сообщили "НГ" в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная, причиной такого решения стали обращения граждан.

На линию вышел один микроавтобус. Он начинает путь от автовокзала Костаная и заканчивает возле противотуберкулезной больницы в Тобыле. Время работы маршрута - с 7.00 до 20.00.

Цена проезда по Костанаю - 80 тенге, для пенсионеров - 70 тенге, для детей от 7-15 лет - 40 тенге. Из Костаная в Тобыл - 90, 80 и 45 тенге соответственно. В микроавтобусе установлен валидатор.

- Микроавтобус этого маршрута ходит один раз в час, - пояснил главный специалист отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - По будням он ходит из Костаная в 7, 9, 11, 15, 27 и 19 часов. Из Тобыла выезжает по четным часам, начиная в 8 утра и заканчивая в 8 вечера. По выходным ходит только с 7 до 10 часов утра и с 5-ти до 8 часов вечера

Общая протяженность маршрута - 16,7 км.

Фото подписчика "НГ"

 

Расписание движения транспорта по маршруту № 116

«Автовокзал – Противотуберкулезная больница – Тубдиспансер – г. Тобыл»

Наименование остановочного пункта

Время начала движения с остановочного пункта

Автовокзал

7-00

9-00

11-00

15-00

17-00

19-00

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

М.Р.П.Т. больница

8-00

10-00

12-00

16-00

18-00

20-00

Автовокзал

7-00

9-00

 

 

17-00

19-00

Суббота, воскресенье

М.Р.П.Т. больница

8-00

10-00

 

 

18-00

20-00

 

Тарифный участок Стоимость проезда (тенге)
Полный Пенсионеры Дети от 7 до 15 лет
г. Костанай – г. Тобыл 90 80 45
г. Костанай 80 70 40

 