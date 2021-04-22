Тело хозяйки квартиры пожарные обнаружили во время тушения.

Несчастный случай произошел сегодня, 22 апреля. В 06:43 на пульт 101 поступило сообщение от случайного прохожего, который заметил дым, идущий с окна подъезда пятиэтажного жилого дома по пр. Кобланды батыра.

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- К месту происшествия прибыли 11 сотрудников СПЧ-1 Костаная и 2 пожарные автоцистерны АЦ-40. Как оказалось, горела однокомнатная квартира на 4-м этаже, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Пламя распространилось по всему помещению, охватив 30 кв. м. Огонь уничтожил мебель, домашние вещи.

В ходе тушения в жилой комнате пожарные обнаружили тело женщины 1969 г. р. без признаков жизни.

Дым распространился на верхние этажи подъезда, поэтому спасатели оповестили и провели эвакуацию 18 человек. Кроме того четырех жителей, в том числе грудного ребенка, они вынесли на руках из пожароопасной зоны во двор.

Локализовать пожар удалось в 07.01. В 07.04 возгорание полностью ликвидировано.

В случившемся разбираются специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.