Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект указа Президента
22 апреля 2021, 14:02 | Государство
Проект указа Президента Казахстана "О некоторых вопросах перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику" вынесли на публичное обсуждение, передает Tengrinews.kz.
В случае подписания указа Главой государства алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, будет изложен в новой редакции:
Публичное обсуждение документа продлится до 6 мая 2021 года. Принять участие в нем можно по ссылке.
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