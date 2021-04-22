Проект указа Президента Казахстана "О некоторых вопросах перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику" вынесли на публичное обсуждение, передает Tengrinews.kz.

В случае подписания указа Главой государства алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, будет изложен в новой редакции:

Стоит отметить, что в новой версии алфавита в сравнении с версией, которую представили Президенту страны в январе 2021 года, отличается написание буквы "Ң". В приложении к указу Главы государства звук "ың" обозначен на латинице как "Ñ". В таблице, представленной Касым-Жомарту Токаеву, буква обозначалась как "Ŋ".

Публичное обсуждение документа продлится до 6 мая 2021 года. Принять участие в нем можно по ссылке.