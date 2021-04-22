За среду, 21 апреля, в регионе зарегистрированы 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,22%. В предыдущие два дня регистрировали по 31 и 32 случая соответственно.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 16, Рудный - 6, по 2 случая - в Лисаковске, Мендыкаринском и Карабалыкском районах, по 1 случаю - в Аркалыке, Житикаринском, Аулиекольском, Камыстинском, им. Б. Майлина районах.

- 29 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, пред госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 27 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 апреля 2021 г. зарегистрирован 14 491 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 13 911.