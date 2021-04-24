Во всем мире говорят, что, в связи с пандемией и кризисом, экономики всех стран понесли значительные убытки. По логике то же должно произойти и с казахстанской экономикой. Однако премьер-министр РК Аскар МАМИН в декабре 2020 года заявил: «Казахстан продемонстрировал высокий уровень устойчивости национальной экономики в период нынешнего глобального экономического кризиса и борьбы с пандемией».

Но если экономика устойчиво развивается, то почему резко растут цены практически на все? И самое непонятное то, что их рост объясняют тем же коронавирусом, который якобы на экономику не повлиял.

Возьмем тот же бензин. Раньше рост цен на него оправдывали зависимостью от импорта, но в 2019 году Ахметжан Есимов, бывший тогда главой фонда национального состояния «Самрук-Казына», сообщил, что после модернизации всех трех отечественных НПЗ исключена зависимость от импортных поставок. И вот нынешнее повышение цен на бензин сваливают на коронавирус. А как же заявление премьера о том, что пандемия на нашу экономику не повлияла?

С такой же бравадой Министерство сельского хозяйства сообщает, что Казахстан импортозависим всего от шести продуктов: мяса птицы, колбас, сыра и творога, яблок, сахара и рыбы. А по таким продуктам, как свекла столовая, томаты, морковь, капуста, лук, перец, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, страна обеспечена на 80%. Значит, 20% все-таки импортируем. Вообще, с нашим сельским хозяйством беда, если оно не может обеспечить страну даже овощами. У нас землевладельцы, а не земледельцы. И вот эти землевладельцы получают от государства огромные суммы, но результатов, судя по ценам на продукты, нет. Куда идут эти деньги?

Государство делает попытки стабилизировать цены посредством реализации продуктов из стабфондов. Но это равносильно стрельбе из пушки, заряженной горохом, в каменную стену. Понимает это и сама власть. Так, сенатор Ахылбек Куришбаев выразил сомнение в эффективности стабфондов по сдерживанию цен на продукты.

Если проанализировать некоторые цифры, то вырисовывается странная картина. Сельское хозяйство СССР давало более 30% валового внутреннего продукта (ВВП). При независимости, когда бывшие директора и главные специалисты совхозов стали собственниками земли, вклад сельского хозяйства в ВВП страны снизился до 5%. Вот и все преимущества частной собственности. Вот и результат «особого пути», объявленного Елбасы.

Нам внушали, что «умный» рынок вот-вот осчастливит глупый народ. К сожалению, под замечательно выглядевшей витриной оказалась куда менее приглядная реальная картина. Экономист Петр Своик в газете «Время» в декабре 2019 года о нашей экономике писал: «Продаем, что бог дал, и дешево, покупаем, что человек сделал, и дорого - вот этим и определяется наше место в рейтинге качества жизни граждан. У половины семей в Казахстане половина бюджета уходит на питание, и это повальная бедность».

У нас изобилие на полках магазинов от бедности, а не от процветающей экономики. Мы и нефть гоним за рубеж, а выручку складываем в тамошних банках, улучшая и без того нехилую зарубежную жизнь и ухудшая нашу, и без того несладкую.