Пропавшего школьника из Тобыла нашли в Костанае
22 апреля 2021, 09:28 | Общество
Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Напомним, 11-летний Николай Кобец ушел из дома 21 апреля в школу, но так туда и не дошел.
- Ребенка нашли около 12 часов ночи, - сообщили в полиции. - Семейная пара встретила его на улице и привела к себе домой.
Сам Николай пояснил, что "хотел погулять, поиграться на батутах".
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