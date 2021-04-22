Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Напомним, 11-летний Николай Кобец ушел из дома 21 апреля в школу, но так туда и не дошел.

- Ребенка нашли около 12 часов ночи, - сообщили в полиции. - Семейная пара встретила его на улице и привела к себе домой.

Сам Николай пояснил, что "хотел погулять, поиграться на батутах".