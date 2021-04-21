Кобец Николай Юрьевич 03.12.2009 г. р. ушел из дома в школу 21 апреля 2021 года, около 13.30, и до настоящего времени не вернулся.

Родственники мальчика обратились в отделение полиции. По их словам, в школу Николай не пришел.

Всех, кто может помочь в поисках, просят позвонить в полицию по номеру 102.