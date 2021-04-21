В четверг, 22 апреля, по сообщению синоптиков, в Костанайской области без осадков, местами возможен туман, ветер юго-восточный скоростью 5-10 м/с. Температура ночью от нуля до минус 5 градусов, местами 0-3 тепла. Днем плюс 11-16 тепла, местами 19 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

- В четверг в Костанае будет малооблачно. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью от нуля до минус 2 градусов, днем 13-15 тепла, - сообщила «НГ» синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН.

В пятницу, 23 апреля, по области без осадков, местами туман, ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура ночью от минус 3 градусов до плюс 2 градусов, на юге 5 градусов тепла. Днем 10-15 градусов, местами 18 градусов.

В Костанае переменная облачность. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 0...2 тепла, днем 13...15 градусов.

В субботу, 24 апреля, в регионе без осадков, местами туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура ночью от 3 градусов ниже нуля до плюс 2 градусов, на юге до 5 градусов тепла. Днем 8-13, на юге 16 градусов.

В Костанае переменная облачность, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем 11-13 тепла.

В воскресенье, 25 апреля, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 2-5 тепла, днем 13-18 градусов, на юге 21 градус.

В Костанае ночью 2-4 градусов тепла, днем 15-18 градусов.