Местные исполнительные органы и собственники автодорог получили 138 предписаний по результатам обследования дорог общего пользования.

С 12 по 15 апреля сотрудники дорожно-технической инспекции и управления местной полицейской службы департамента полиции области вместе с собственниками автомобильных дорог провели внеплановое обследование 138 автодорог. Протяженность обследованных дорог более 4 000 км.

- В период обследований выявлено 1 210 дефектов дорожного полотна, из них: 103 дефекта люков смотровых колодцев и более 2 000, недостатков технических средств регулирования дорожного движения, - сообщила пресс-служба ДП. - По итогам проведенных обследований местным исполнительным органам и собственникам автодорог выдано 138 предписаний. За неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечено 6 должностных лиц по части 1 статьи 631 КоАП РК.

Как пояснили в департаменте полиции, в числе привлеченных к ответственности по ч. 1 ст. 631 КоАП РК (невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог) один сельский аким и 5 сотрудников Казавтодора.

Также в местные исполнительные органы направлено 25 писем с предложениями по улучшению организации дорожного движения.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО