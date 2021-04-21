Самое высокое в Костанайской области жилое здание возводят на ул. Быковского в районе КЖБИ, напротив детской областной больницы. К будущей 14-этажке примыкает бывший детский сад, с 1991 года это административное здание.

- Сейчас мест в садиках не хватает, но не тут-то было - опять очередная точечная застройка. И, скорее всего, садика не будет, - возмущается пользователь сайта ng.kz под ником 71422. - Почему застройщики не строят жилые дома в других позволяющих это делать местах? Ответ, конечно, очевиден: и место престижное, и все коммуникации уже есть, только подключиться к сетям остается и не надо тратиться на их прокладку. Строительство этого дома предусмотрено генпланом и кто определяет, что в этом месте нужно возвести дом?

Жительница дома № 3 по ул. Быковского Зоя СКВОРЦОВА опасается, что из-за ограждения территории стройки пройти по тротуару будет невозможно:

- Я не могу пройти в сторону улицы Гашека, так как рабочие периодически перекрывают дорогу. Я так понимаю, что дальше это будет постоянно. И перекроют даже газон, а не только тротуар. Они там ставят металлический решетчатый забор.

Молодые деревья по ул. Быковского строители обмотали красно-белой лентой

19 апреля корреспондент «НГ» побывал на месте строительства. Возле дома № 3 территорию оградили забором, на нем табличка «Опасная зона». На заборе паспорт проекта.

Растущие рядом деревья строители обмотали красно-белой лентой.

По ул. Быковского, вплотную к проезжей части, на одинаковом расстоянии друг от друга пробурили лунки - вероятно, для столбов ограждения. Недалеко от дома № 1 по ул. Быковского, если идти к дому № 12 по ул. Гашека, прокладывают коммуникации, это место обозначили красно-белой лентой и и перегородили проход.

Между домом № 1 по улице Быковского и домом № 12 по улице Гашека перегородили проход

В самом центре стройки - отремонтированное здание бывшего детского сада, в прошлом году в него вставили новые окна, на стенах модная "мокрая" штукатурка. Рядом высокий строительный кран и техника поменьше: КамАЗ с краном и экскаватор Volvo.

Несколько рабочих укладывали бетонные плиты в фундамент. В ответ на вопросы корреспонденту "НГ" они посоветовали обратиться к бригадиру. Тот объяснил, что все необходимые документы и разрешения на строительство имеются.

Заказчик и застройщик объекта - ТОО «Агрофирма «Ирина и К».

- Мы прошли госэкспертизу, разрешение на строительство от акимата у нас имеется, объект соответствует генплану, - заверил "НГ" по телефону директор ТОО Александр КОРЧИНСКИЙ. - 14-этажный дом будет построен с целью благоустройства микрорайона КЖБИ. Помимо квартир, здесь будут магазины, прачечная и химчистка. Планируется также оборудовать опорный пункт полиции, так как ближайший здесь - только на проспекте Абая. Здесь же будут и студии для развития иностранных языков для детей и подростков. Сейчас возводим фундамент, работа идет полным ходом, коммуникации мы новые проводим.

- Местных жителей волнует, что будет со зданием детского сада? Он находится на территории вашей стройки...

- Его мы будем восстанавливать, в здании будет детский сад «Родничок». Он будет готов предположительно к декабрю 2022 года.

- Получается, что детский сад расположен вплотную к жилому дому. Где будут гулять дети?

- Там территория около 1 га, достаточно места. Мы все оборудуем.

- Вы можете показать макет или эскиз будущих объектов? Интересно, как это все будет расположено.

- В данный момент у нас есть паспорт объекта и рабочие эскизы, но только самого дома. Макет будет готов через два месяца, можете приехать потом, ознакомиться.

20 апреля «НГ» направила запрос в отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная о том, соответствует ли строительство 14-этажного дома генплану развития Костаная, а также о том, какая территория по нормам должна окружать здание детсада.

Фото Андрея СКИБЫ