Главный санитарный врач подписал постановление, согласно которому гражданам, возвращающимся в Казахстан, запрещено садиться на борт в стране вылета без ПЦР-справки с отрицательным результатом. Однако согласно Конституции каждый гражданин имеет право на беспрепятственное возвращение в Казахстан. Как работает закон во время пандемии, попытался разобраться корреспондент Tengritravel.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Ранее ПЦР-тест можно было сдать по прилете в аэропорту Казахстана за счет государства. Теперь путешественники должны оплатить процедуру сами и сделать тест в чужой стране, до посадки на борт. Иначе, согласно постановлению, на самолет, следующий в Казахстан, пассажир допущен не будет. Это правило вступило в силу 14 апреля 2021 года.

Как объяснили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана, ПЦР-тест нужен всем пассажирам с пяти лет, даже если ранее они были привиты. Ведомство также объясняет, что такие меры необходимы ради безопасности всех пассажиров на борту.

"Это другие условия, условия пандемии. Все меры приняты для безопасности народа. В статье 104 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения говорится о том, что "Постановление главного государственного санитарного врача подлежит опубликованию (распространению) в средствах массовой информации и обязательному исполнению". Следовательно, все постановления должны исполняться", - объяснили в ведомстве.

В комитете также подчеркнули, что часть 7 статьи 104 кодекса предусматривает введение ограничительных мероприятий.

"Ограничительные мероприятия, в том числе карантин, включают ограничение въезда на территорию Республики Казахстан из-за рубежа и передвижения в отдельных регионах (областях, городах республиканского значения и столице) транспортными средствами", - говорится в кодексе.

"Сейчас появились новые штаммы. Они опасны летальным исходом. Комитет вынужден принимать такие меры. Турист выезжает за границу, идет на риск, тратит там большие деньги. Но на ПЦР-тест тратиться не хочет. Хотя это вопрос безопасности. А приезжая в Казахстан, ему делают тест за счет налогоплательщиков", - прокомментировали в комитете.

На другой же чаше весов Конституция, точнее статья 21, которая гласит: "Граждане Республики имеют право беспрепятственного возвращения в Республику". Министерство юстиции, в свою очередь, говорит, что в практике уже существует ряд ограничений, связанных с посадкой на борт воздушного судна.

"К примеру, в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, принятыми в реализацию пункта 1 статьи 76 Закона "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", авиакомпании могут отказать в перевозке в случае наличия у пассажира определенных инфекционных заболеваний или беременности сроком более 22 недель.

Такие же правила действуют в случае отказа пассажира от досмотра перед полетом воздушного судна, нарушения пассажиром правил и (или) совершения пассажиром действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна, если пассажир находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, которое может создать угрозу здоровью самого пассажира или безопасности находящихся на борту лиц; невыполнение пассажирами своих обязанностей на борту воздушного судна, предусмотренных статьей 88 Закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", - говорится в сообщении Министерства юстиции.

Как объясняют в ведомстве, все вышеперечисленные ограничения преследуют цель обеспечения безопасности пассажиров воздушного судна. С такой же целью устанавливаются требования предоставления ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, поскольку данная инфекция состоит в Перечне инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия.

"В конечном счете при соблюдении вышеуказанных требований граждане не лишаются права вылета. В то же время необходимо понимать важность соблюдения всех требований при посадке на борт воздушного судна, поскольку все они направлены на обеспечение безопасности полета и здоровья пассажиров", - подчеркивают в министерстве.

Председатель палаты юридических консультантов "Юстус" Жанетта Бегахметова считает, что ограничения на въезд в страну и выезд из нее вполне законны.

"Право на охрану здоровья закреплено пунктом 1 статьи 29 Конституции, и в рамках правового поля это право не может быть ниже, чем право на свободу передвижения. Следовательно, ограничение на передвижение в целях защиты права на здоровье и жизнь законно и обоснованно. Ограничительные меры в режиме карантина допустимы", - говорит юрист.

Юрист, генеральный директор ТОО "Greystone Consult" Максим Мостович также высказал свое мнение.

"Конституция, законы, регулирующие охрану здоровья населения, наделили полномочиями по введению новых правил в части установления санитарно-эпидемологических норм, новых ограничений и обязанностей главного санитарного врача, его подчиненных на местах, а также межведомственную правительственную комиссию. Однако, чтобы все было законно и правомерно, необходимо регулярно осуществлять мониторинг издаваемых актов на предмет соответствия требованиям законодательства", - говорит юрист.