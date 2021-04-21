Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае в субботу, 24 апреля. Место - Сити-центр, начало работы - в 9.00. Как сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства горакимата, цены традиционно будут ниже рыночных на 15-20%.





В акимате предоставили "НГ" рекомендуемые цены на продовольственную продукцию на ярмарке.