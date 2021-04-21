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Яйца по 350, подсолнечное масло по 600 - Какие цены будут на ярмарке перед Пасхой?

Андрей СКИБА

21 апреля 2021, 10:17 |  Общество

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае в субботу, 24 апреля. Место - Сити-центр, начало работы - в 9.00. Как сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства горакимата, цены традиционно будут ниже рыночных на 15-20%.



В акимате предоставили "НГ" рекомендуемые цены на продовольственную продукцию на ярмарке.

говядина кг 1800
свинина кг 1600
баранина кг 1800
конина кг 1900
колбаса вареная кг 900-1100
колбаса полукопченая кг 1100-1400
молоко 1,5-2,5% литр 235
масло сливочное кг 2000
макаронные изделия кг 200
мука высший сорт кг 160
мука первый сорт кг 140
мед кг 1500-1900
сахар кг 284
рис кг 230-237
масло подсолнечное литр 600-620
яйцо 1С шт 350
мясо кур кг 720-750
картофель кг 100-140
морковь кг 100-115
лук кг 70-90
капуста кг 60-90