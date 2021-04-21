Яйца по 350, подсолнечное масло по 600 - Какие цены будут на ярмарке перед Пасхой?
Андрей СКИБА
21 апреля 2021, 10:17 | Общество
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае в субботу, 24 апреля. Место - Сити-центр, начало работы - в 9.00. Как сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства горакимата, цены традиционно будут ниже рыночных на 15-20%.
В акимате предоставили "НГ" рекомендуемые цены на продовольственную продукцию на ярмарке.
|говядина
|кг
|1800
|свинина
|кг
|1600
|баранина
|кг
|1800
|конина
|кг
|1900
|колбаса вареная
|кг
|900-1100
|колбаса полукопченая
|кг
|1100-1400
|молоко 1,5-2,5%
|литр
|235
|масло сливочное
|кг
|2000
|макаронные изделия
|кг
|200
|мука высший сорт
|кг
|160
|мука первый сорт
|кг
|140
|мед
|кг
|1500-1900
|сахар
|кг
|284
|рис
|кг
|230-237
|масло подсолнечное
|литр
|600-620
|яйцо 1С
|шт
|350
|мясо кур
|кг
|720-750
|картофель
|кг
|100-140
|морковь
|кг
|100-115
|лук
|кг
|70-90
|капуста
|кг
|60-90
Последние новости
21.04.21 16:59 Почти половина - в Костанае. Хроника пандемии в области
21.04.21 16:20 Почти полвека на четверых - Приговор по делу об убийстве возле «Джайляу» вынесли в Костанае
21.04.21 15:09 К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 6 должностных лиц в Костанайской области
21.04.21 14:47 Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
20.04.21 21:47 Умерли от переохлаждения - Найдены тела троих пропавших жителей Аулиекольского района
20.04.21 16:20 "Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
20.04.21 15:36 Новый рост - 31 случай COVID-19 зарегистрирован за прошедшие сутки в Костанайской области
20.04.21 14:26 Забили палками и ногами - Прения по делу об убийстве рядом с базой "Джайляу" начались в суде Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.