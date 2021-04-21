Сообщение с призывом принять участие в общегородском дне по санитарной очистке города распространила пресс-служба акима города.

Фото из архива "НГ"

- Ежегодно с наступлением весны в рамках двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города мы приводим в порядок улицы, скверы, парки, дворы, придомовые территории и другие места общего пользования, - говорится в сообщении. - В связи с этим обращаемся ко всем костанайцам - трудовым коллективам предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности; жителям многоквартирных домов и частных домовладений – организовать экологические мероприятия по уборке прилегающих территорий.

Субботник назначен на завтра, 22 апреля. Начало - в 14.30.

Как отмечает пресс-служба, одним четвергом уборка не ограничится. Чтобы поддерживать наведенную чистоту, традиционные "чистые четверги" будут продолжены.