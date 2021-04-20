Личности женщины и двух мужчин были установлены в течение двух дней. Признаков насильственной смерти на их телах нет. Согласно заключениям экспертиз, причина смерти - общее переохлаждение организма.

19 апреля 2021 года сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий вблизи п. Кушмурун нашли тело 70-летней Валентины Антоновны Мифтаховой, которая ушла из дома 6 марта 2021 года, около 3 часов дня.

Заявление о пропавшей матери ее 38-летний сын написал в Кушмурунское отделение полиции ОП Аулиекольского района только 15 марта.

В отдел полиции района обратилась 46-летняя жительница с. Аманкарагай с просьбой оказать содействие в поисках ее 49-летнего мужа Луковенко Сергея Леонтьевича, который 20 ноября 2020 года ушел из дома. Мужчина был найден местным жителем 19 апреля 2021 года.

19 февраля 2021 года ушел из дома 35-летний житель с. Диевка Феоктистов Юрий Николаевич. С заявлением в полицию обратилась супруга.

18 апреля мужчина был найден вблизи села работником местного предприятия.

"Отдел полиции Аулиекольского района выражает особую благодарность волонтерам и всем неравнодушным гражданам, принимавшим активное участие в поисках без вести пропавших", - говорится в сообщении.