В костанайских поликлиниках закончилась вакцина против Covid-19 - об этом сегодня "НГ" неоднократно сообщали читатели. В частности, что прививочную кампанию приостановили в поликлиниках №№ 1, 3 и в месте массовой вакцинации - ТРК Kostanay Plaza.

Фото из архива "НГ"

- На вчерашний день, 19 апреля, в области оставалось всего 700 доз, - подтвердила "НГ" заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Конкретно в ТРЦ Kostanay Plaza сегодня до обеда оставалось всего 60 доз. Вполне вероятно, что сейчас она пока закончилась. Но уже на этой неделе, 23 апреля, в область поступит 5 000 доз. 26 апреля - еще 21 000, 28 апреля ожидается 26 000 доз. До конца апреля должно поступить 56 000 доз.

Бексултанова отметила, что процесс вакцинации в нашей области проходит очень активно, что не может не радовать.