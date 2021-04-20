Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) получит право перечислять в ЕНПФ невостребованные в течение года депозиты, хранящиеся в лишенных лицензии банках. Новая норма вступит в силу 1 мая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Сообщается, что деньги вкладчиков будут поступать на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) для учета добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

В сообщении говорится, что с 1 мая основанием для автоматического (беззаявительного) открытия ИПС для учета ДПВ будет являться первичный (-ая) поступивший (-ая) в ЕНПФ:

добровольный пенсионный взнос от вкладчика-физического лица в свою пользу за счет своего дохода или от вкладчика (физического/юридического лица) в пользу получателя;

невостребованная сумма гарантийного возмещения из КФГД."При этом идентификация физического лица, в пользу которого будут производиться платежи, будет осуществляться по персональным данным (Ф. И. О., ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения, а все необходимые сведения будут получены ЕНПФ из соответствующих информационных систем государственных органов.

Если же у человека уже есть ИПС для учета ДПВ в ЕНПФ, то невостребованная сумма гарантийного возмещения будет зачислена на данный счет", - уточняет пресс-служба.

Отмечается, что зачисленные на ИПС невостребованные суммы гарантийного возмещения будут инвестироваться в таком же порядке, как и другие суммы ДПВ.

"Лица, имеющие пенсионные накопления за счет ДПВ в ЕНПФ, вправе получить их при достижении 50 лет, при наступлении инвалидности, при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в качестве иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда.

Для возврата невостребованной суммы до наступления вышеуказанных условий вкладчик может обратиться в КФГД. Фонд в свою очередь направит уведомление в ЕНПФ, и возврат будет произведен. При этом если счет по ДПВ вкладчика ЕНПФ был открыт автоматически и после возврата в КФГД на нем не остается средств, то он закрывается автоматически через месяц", - резюмируют в пресс-службе.