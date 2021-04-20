Все работы по останову теплоисточников для ремонта оборудования и проведения испытаний магистральных тепловых сетей на повышенное давление после окончания отопительного сезона пройдут с 11 мая по 14 июня. У каждой котельной - свой срок. Меньше всех повезет жителям центральной части города, у них горячей воды в домах не будет 17 дней.

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Во время проведения испытаний ГКП "КТЭК" просит всех жителей областного центра соблюдать осторожность при нахождении у надземно проложенных теплотрасс.

Дни проведения испытаний тепловых сетей:

12, 13 мая - подключенных от ТЭЦ (центральная часть города)

18 мая - подключенных от котельной №3 (южная часть города)

1 июня - подключенных от котельной №2 (северная часть города).

- Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные в зоне опрессовки, необходимо заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов трубопроводов и отопительных приборов, - сообщает пресс-служба ГКП.