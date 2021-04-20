Казахстанцы, которые ввезли авто из Армении до 1 февраля 2020 года и поставили на учет в Казахстане, уплачивают налог на транспорт только в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Об этом заявили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что министерства финансов Казахстана и Армении пришли к взаимной договоренности по взиманию налога на транспортные средства в целях избежания двойного налогообложения.

"В результате переговоров достигнута договоренность, что автомобили, ввезенные до 1 февраля 2020 года из Республики Армения, принадлежащие по праву собственности резидентам Республики Казахстан, (...) с момента постановки на регистрационный учет в органах внутренних дел Республики Казахстан подлежат налогообложению только в Республике Казахстан согласно национальному законодательству. Для этих целей налоговыми органами двух государств будет производиться обмен сведениями по зарегистрированным транспортным средствам с указанием даты регистрации в Республике Казахстан. В отношении таких транспортных средств не будет возникать двойного налогообложения", - отметили в Минфине.

Обязанность уплаты налога на транспорт возникает с момента постановки транспортного средства на учет в государственных органах Казахстана.

"К примеру, если транспортное средство поставлено на регистрационный учет 1 ноября 2020 года, необходимо уплатить транспортный налог в бюджет за ноябрь и декабрь 2020 года не позднее 1 апреля 2021 года. В противном случае осуществляется начисление пени за каждый просроченный день", - добавили в ведомстве.