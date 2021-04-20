Тушки мертвых рыб заполнили берег озера в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На берегу озера Сарыколь в Костанайской области обнаружены сотни тушек мертвых рыб. Факт гибели карасей зарегистрирован специальной комиссией, средний размер рыб - 15 сантиметров, вес - около 80 граммов. Всего погибло примерно 100 килограммов рыб. В департаменте экологии сообщили, что мертвые тушки попали в озеро из оврага.

"Отмечено, что вблизи озера Сарыколь находится балка, изолированная дамбой от озера, предположительно через переливную трубу, которая имеется в теле дамбы. В паводковый период рыба попадает в балку, зимой данная балка промерзает насквозь вместе с илом, куда зарывается карась, и в весеннее время с приходом талых вод лед поднимается с илом вместе с рыбой, что приводит к ее гибели", - объяснили в Департаменте экологии Костанайской области.

Как сообщили в департаменте, погибшую рыбу потоком паводковых вод вынесло из оврага через проран дамбы в озеро Сарыколь. Мертвые тушки обнаружены только в районе расположения дамбы.

Из водоема были отобраны пробы воды, специалисты определят ее качественный состав. Мертвые рыбы будут собраны и уничтожены.