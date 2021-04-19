По прогнозам синоптиков, 20-21 апреля на всей территории области, включая Костанай, осадков не ожидается. Местами возможен туман.

Фото Ксении РЕБИК



- Во вторник, 20 апреля, ночью по области будет минус 4-6 градусов, на юге 1 градус ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем на большей части территории области +4...+6°С, на юге +12°С. В среду в ночное время термометры покажут -3...+2°С, на западе температура опустится до -6°С. Днем воздух прогреется до +10...+15°С, на юге до +18°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -5...-7°С, днём +6...+8°С. В среду: ночью -1...-3°С, днём -13...-15°С.

Ветер во вторник ожидается северо-восточный, в среду северо-восточный с переходом на северо-западный. Скорость ветра составит 9-14 м/с, но во вторник, 20 апреля, местами возможны периодические усиления до 15-20 м/с.