Телеграм-канал "Тень отца Гурмана" озвучил зарплату топ-новичка "Тобола" Зорана Тошича - по данным этого источника, легионер будет получать 25 тысяч евро в месяц, сообщает портал Vesti.kz.

Зоран Тошич. Фото: uefa.com©

Костанайский клуб объявил о переходе легионера 16 апреля. Контракт с "желто-зелеными" он подписал до конца года.

"Тошич - довольно странный атлет: вроде он есть, но его как бы нет. Зорана еще никто не видел в "Тоболе" по той простой причине, что до Костаная он до сих пор не доехал. Понятное дело, что в матче шестого тура чемпионата Казахстана с "Кайратом" в Алматы он не сыграет, а когда сыграет за "Тобол" в принципе - большой вопрос.

Хотелось бы знать, как и где проходило медобследование 33-летнего полузащитника, в последний раз выходившего на поле в марте прошлого года? Каким образом его ежемесячная зарплата в 25 тысяч евро будет вписываться в клубный бюджет и общую парадигму ценностей казахстанского футбола, на словах сползающего с государственной финансовой иглы? Это не праздные вопросы, и мы имеем право получить на них ответы, так как "Тобол" - не частная лавочка", - говорится в сообщении.

Тошич является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе "Манчестер Юнайтед". Также в составе московского ЦСКА трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал "серебро" турнира и один раз "бронзу". Кроме того, является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Еще выигрывал свой национальный чемпионат с "Партизаном". До перехода в "Тобол" играл за китайский "Тайчжоу Юаньда".

В начале прошлого года игрока пытался заполучить "Кайрат", но "желто-черным" не удалось осуществить трансфер из-за того, что на тот момент был запрет в чемпионате Казахстана на иностранцев-футболистов старше 30 лет, не играющих в своих национальных сборных.