Во второй половине апреля в Костанайской области начнется массовая вакцинация от КВИ. Запишетесь ли вы на прививку, если у вас нет противопоказаний к ней? Да. Даже если я потом заболею КВИ, вакцина защитит от тяжелых последствий.

Да. Благодаря прививке ПЦР-тест будет отрицательным и я смогу выезжать за рубеж.

Нет. Я не доверяю российской вакцине и вряд ли буду доверять казахстанской.

Нет. За границу я ехать не собираюсь, а опасность КВИ считаю преувеличенной.

