У кого отключат свет в ближайшие дни в Костанае?
19 апреля 2021, 09:37 | ЖКХ
Ремонтные работы станут причиной отключения электроэнергии в нескольких районах областного центра 19 и 20 апреля. План работ Костанайской горэлектросети опубликовало ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение коснется потребителей частного сектора, проживающих по следующим адресам:
КТП-88А (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
19 апреля 2021 года с 14:00 до 17:00
- Пр. Назарбаева ж/д с 74- 94;
- Пр. Назарбаева ж/д с 75- 95А;
- ул. Дулатова ж/д с 127- 181А;
- ул. Дулатова ж/д с 112- 146;
- ул. Пролетарская ж/д с 75- 99;
- ул. Пролетарская ж/д с 90- 108;
- ул. Байтурсынова ж/д с 140- 162.
КТП-21 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)
19 апреля 2021 года с 14:00 до 17:00
- ул. Пролетарская ж/д с 128А- 136;
- Пр. Назарбаева ж/д с 109- 123;
- ул. Козыбаева ж/д с 192- 208;
- ул. Баймагамбетова ж/д с 255- 275.
РП-9 (ремонтные работы на РП-9)
20 апреля 2021 года с 10:00 до 17:00
- ул. Касымханова ж/д с 152А, 152- 144;
- ул. Касымханова ж/д с 153- 171;
- ул. Пролетарская ж/д с 84- 74;
- пр. Назарбаева ж/д с 71- 67 маг. Партнер;
- ул. Алтынсарина ж/д с 212- 210;
- ул. Алтынсарина ж/д с 182- 204.
Последние новости
19.04.21 14:01 Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК "Тобол" и его зарплата вызывают вопросы
19.04.21 12:20 «Был прямой умысел на убийство» - Приговор по делу о нападении на остановке вынесли в Костанае
18.04.21 11:38 Сборная Казахстана по теннису одержала победу над Аргентиной в матче Кубка Билли Джин Кинг
18.04.21 09:28 Аркадий ДЕНИСОВ: Ну, с возвращением, оркестр!
17.04.21 11:08 Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
17.04.21 09:17 Морис КИМ: Как реорганизовать кооператив
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.