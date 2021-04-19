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У кого отключат свет в ближайшие дни в Костанае?

19 апреля 2021, 09:37 |  ЖКХ

Ремонтные работы станут причиной отключения электроэнергии в нескольких районах областного центра 19 и 20 апреля. План работ Костанайской горэлектросети опубликовало ТОО "ЭПК-forfait" на своем сайте.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется потребителей частного сектора, проживающих по следующим адресам:

КТП-88А (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

19 апреля 2021 года с 14:00 до 17:00

  • Пр. Назарбаева ж/д с 74- 94;
  • Пр. Назарбаева ж/д с 75- 95А;
  • ул. Дулатова ж/д с 127- 181А;
  • ул. Дулатова ж/д с 112- 146;
  • ул. Пролетарская ж/д с 75- 99;
  • ул. Пролетарская ж/д с 90- 108;
  • ул. Байтурсынова ж/д с 140- 162.

КТП-21 (ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ)

19 апреля 2021 года с 14:00 до 17:00

  • ул. Пролетарская ж/д с 128А- 136;
  • Пр. Назарбаева ж/д с 109- 123;
  • ул. Козыбаева ж/д с 192- 208;
  • ул. Баймагамбетова ж/д с 255- 275.

РП-9 (ремонтные работы на РП-9)

20 апреля 2021 года с 10:00 до 17:00

  • ул. Касымханова ж/д с 152А, 152- 144;
  • ул. Касымханова ж/д с 153- 171;
  • ул. Пролетарская ж/д с 84- 74;
  • пр. Назарбаева ж/д с 71- 67 маг. Партнер;
  • ул. Алтынсарина ж/д с 212- 210;
  • ул. Алтынсарина ж/д с 182- 204.