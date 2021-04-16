С нового учебного года в самом большом вузе региона должна вырасти заработная плата преподавателей. Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в РСК сообщила ректор КРУ им. Байтурсынова Алма ДОЩАНОВА.

По её данным, педагог на одну ставку (680 часов в год) будет получать в месяц 200 000 тенге. Зарплата старшего преподавателя должна составить 230 000 тенге, ассоциированного профессора (доцента) - около 280 000, профессора с докторской степенью - 350 000 тенге. Цифры приведены без учёта вычета налогов.

Отвечая на вопрос корреспондента «НГ», Дощанова также сообщила о ходе вакцинации педагогов в университете:

- Мы на ежедневной основе мониторим этот процесс, у нас есть медицинский центр, мы прикреплены к поликлиннике на ул. Уральской. На сегодня где-то порядка 30% сотрудников университета уже получили прививки. Буквально сегодня утром положили мне справку на стол. Есть 70 человек, которые переболели коронавирусной инфекцией, им вакцинация показана через полгода. Есть также ряд сотрудников, которые имеют противопоказания по состоянию здоровья. Что касается студентов, мы также ведем по ним аналитику, несмотря на то, что некоторые на дистанционном формате. Студенты активно вакцинируются. В ближайшее время мы сможем получить полную картину по прививкам. Хочу отметить, что вакцинация проходит на добровольной основе.

Фото РСК