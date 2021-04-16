Домашние встречи костанайской баскетбольной команды и актауского "Каспия" прошли 14 и 15 апреля. Для команд игра не несла турнирного значения, они уже находятся на итоговых местах в турнирной таблице. Предпочтения были на стороне хозяев. Отчет об играх опубликовала пресс-служба Национальной федерации баскетобла на своем официальном сайте.

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Костанайцы открыли счет и в дебюте игры взвинтили очень мощный темп. "Каспий" не был готов к такому старту и спустя менее чем через четыре минуты проигрывал более десяти очков. "Тобол" сбавил темп результативности до конца первого периода, но успешно действовал в защите и не позволял соперникам приблизится к себе. Их преимущество после первой десятиминутки составляло 14 очков. Во второй четверти "Каспий" был более активен, но хозяева уверенно удерживали свое преимущество, которое практически не менялось весь второй период. Последние пару минут перед большим перерывом были за гостями, который немного подтянулись к противникам – 46:36.

После смены сторон отставание актауской команды сократилось и доходило до трех очков, но дожать соперников и добиться первого равновесия в игре они в третьем периоде так и не смогли. "Тобол" удерживал преимущество в своих руках и вновь делал его двузначным до конца четверти, но в итоге перед финальной четвертью команды разделяло всего 6 очков. "Каспий" сохранял хорошие возможности на победу в этой четверти и следовал за соперниками по пятам на протяжении почти всего четвертого периода, но догнать их никак не мог. За четыре минуты до конца "Тобол" лидировал всего на пять очков, но концовку провел очень активно. В защите они позволили соперникам набрать всего два очка, а нападение принесло им 14. Итоговый счет в матче 86:69 – победа "Тобола".

Лучшие игроки:

" Тобол" : Антон Быков (18 очков, 12 подборов, 2 передачи, 2 перехвата), Константин Двирный (17 очков, 6 подборов), Шаим Куанов (20 очков, 3 передачи, 2 перехвата).

: Антон Быков (18 очков, 12 подборов, 2 передачи, 2 перехвата), Константин Двирный (17 очков, 6 подборов), Шаим Куанов (20 очков, 3 передачи, 2 перехвата). "Каспий": Роман Лагутин (18 очков, 2 подбора, 4 передачи, 5 перехватов), Юджин Артисон (12 очков, 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 3 блокшота), Роман Марчук (14 очков, 2 подбора, 4 передачи).

Во второй игре "Тобол" также выступал фаворитом. Гости из Актау начали эту встречу более активно. Они совершили небольшой стартовый рывок, но хозяева быстро справились с последствиями не самого удачного старта, догнав соперников, а в середине периода сами ушли в отрыв, который приблизился к двузначному значению. До конца периода преимущество костанайской команды переваливало за десять очков, но в итоге они выиграли 9 за первую четверть. Во второй десятиминутке "Тобол" наращивал свой гандикап и к экватору периода вплотную подошли к отметки в плюс двадцать. "Каспий" остановил соперников и не позволил увеличить разницу между командами до большого перерыва, но проиграл 17 очков за двадцать минут – 50:33.

После смены сторон хозяева продолжали действовать уверенно и хоть игра проходила более-менее на равных, их преимущество постепенно перевалило за двадцатку и достигло 23-х очков к окончанию третьего периода. Разница была большой и шансов на интригующую концовку почти не оставалось, "Тобол" быстро добрался до преимущества в тридцать очков. Последние минуты игры "Каспий" действовал более результативно, но они смогли лишь отыграть шесть очков отставания, крупно проиграв эту встречу со счетом – 97:73.

Лучшие игроки:

" Тобол" : Шаим Куанов (13 очков, 4 подбора, 5 передач, 2 перехвата), Павел Ильин (18 очков, 2 подбора, 3 передачи), Антон Быков (15 очков, 4 подбора).

: Шаим Куанов (13 очков, 4 подбора, 5 передач, 2 перехвата), Павел Ильин (18 очков, 2 подбора, 3 передачи), Антон Быков (15 очков, 4 подбора). "Каспий": Глеб Жуков (16 очков, 4 подбора), Юджин Артисон (13 очков, 6 подборов), Роман Марчук (10 очков, 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата).

Последствия: разница между этими коллективами в турнирной таблице после сегодняшней игры выросла до 7 побед.

Следующие игры между "Тоболом" и "Каспием" пройдут 23 и 24 апреля в Костанае, эти коллективы завершат весь регулярный чемпионат Национальной лиги.