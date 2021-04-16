Международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе "Дан Колов и Никола Петров-2021" прошел в Пловдиве. Это последняя проверка сил перед чемпионатом Европы, который стартует 19 апреля в Варшаве (Польша).

В турнире приняли участие сильнейшие атлеты из Казахстана, Ирана, Турции и других стран мира, в которых культивируются эти виды спорта.

Фото из личного архива Тимура АЙТКУЛОВА

Воспитанник Школе высшего спортивного мастерства Тимур АЙТКУЛОВ занял 3 место в весовой категории 65 кг. Тренируется спортсмен под руководством тренера Карысбека Маханбетова.

Фото из личного архива Тимура АЙТКУЛОВА

- Тимур, как сложился турнир для тебя?

- В общем, сложился неплохо, особых сложностей не возникло, все рабочие моменты. Провёл 5 схваток. Самая тяжелая была схватка за медаль - где пришлось бороться не только с соперником, но психологически противостоять армии болельщиков, которые поддерживали моего оппонента, а в некоторых моментах и судья выносил странные решения. Но в итоге все получилось, я оказался сильнее.

- Как проходила подготовка во время карантина?

- Пока спортзалы были закрыты, занимались на улице, большое внимание уделяли общефизической подготовке, развивали выносливость, выполняли много силовых упражнений, использовали комплексы круговой тренировки. Поддерживали физическую форму, так сказать. Как только разрешили заниматься в зале, там уже перешли к полноценной работе на ковре.

- Что дальше, какие планы на сезон?

- Пару дней отдохну дома и продолжаем готовиться дальше. Проведём работу на ошибками, сделаем выводы. Впереди ещё много ответственных турниров.

Автор - гражданский журналист "НГ"