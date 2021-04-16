Улан Алипов освобожден от должности главы нацкомпании "КазАвтоЖол" из-за неудовлетворительной работы. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, передает Tengrinews.kz.

Улан Алипов. Фото: gov.kz

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог. В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" У. Алипов. Во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей. Президент намерен и впредь держать под личным контролем решение данной проблемы", - написал пресс-секретарь в Facebook.

Улан Алипов возглавлял "КазАвтоЖол" с февраля 2019 года сначала как исполняющий обязанности главы компании, а затем как председатель правления.

"КазАвтоЖол" - национальный оператор по управлению автомобильными дорогами в Казахстане. Компания занимается проектированием, строительством, ремонтом и реконструкцией дорог международного и республиканского значения. Также АО отвечает за содержание и управление платными дорогами.