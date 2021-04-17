Задача провести реформу поставлена и нам придется ее выполнять. Вопрос в том, как лучше это сделать

Для выполнения правительственного постановления и указаний президента РК Токаева о жилищной реформе нужно выполнить две главные задачи: создать на базе многоквартирных жилых домов ОСИ и трансформировать ПКСК в сервисные организации. Но, кроме этих задач, есть еще одна, о которой говорил еще первый президент РК Назарбаев: сохранить мир и спокойствие в нашем обществе.

Успешно выполнить их нелегко. Но все-таки можно, если объединить усилия жильцов и руководства кооперативов, если, создавая новое, не ломать до основания старое, а по-хозяйски использовать все полезное и ценное, если с пониманием отнестись к интересам сторон и интересам государства. Тем более, что предпосылки для объединения усилий и сотрудничества сторон имеются.

Руководители ПКСК наверняка заинтересованы и в дальнейшем сохранить власть над жильцами домов, входящих в состав кооператива, потому что это дает возможность будущей сервисной организации без всякой конкурентной борьбы иметь постоянных клиентов и постоянный источник финансирования. Кроме того, руководству кооператива, если оно будет действовать в соответствии с действующим законодательством, невыгодно будет заниматься самоликвидацией, честно и легально делить общее имущество со всеми членами кооператива, так как это приведет к обнулению материально-технической и финансовой базы будущей сервисной организации.

Жильцы, с одной стороны, заинтересованы в создании более комфортных условий проживания, а также целевом, более рациональном использовании их обязательных взносов. С другой стороны, они в течение многих лет отдали много сил и средств на обеспечение нормального функционирования кооператива, поэтому слова о его ликвидации и создании ОСИ воспринимают без особого энтузиазма.

Однако задача провести реформу поставлена, и нам, хочешь ты или нет, придется ее выполнять.

На мой взгляд, надо реорганизовать кооператив таким образом, чтобы сохранить и использовать все те полезные и удобные инструменты и механизмы, которые показали свою эффективность и надежность. Конкретнее - было бы хорошо, если жильцы откажутся от претензий к общему кооперативному имуществу в пользу будущих сервисных организаций. В свою очередь, кооперативы и будущие сервисные организации, действуя на принципах взаимности и справедливости, должны будут оказывать необходимую помощь при создании ОСИ и его дальнейшем развитии.

Возможно, мои предложения не найдут должного отклика. Но сейчас, когда многие кооперативы расставляют хитроумные, тщательно замаскированные сети и ловушки, хочу предупредить людей о том, что надо быть предельно внимательными и осторожными. Прежде чем принять решение о выборе дальнейшей формы обслуживания вашего дома, надо тщательно изучить и сфотографировать учредительные документы той организации, которая приглашает вас к сотрудничеству, включая устав и двусторонний договор. А если вам не дают возможности ознакомиться, это может означать только то, что вас с самого начала хотят обмануть.

Автор - житель Костаная, член КСК «Надежда», ветеран труда