В апреле прошлого года в 7-м микрорайоне Рудного, возле дома № 74 по ул. Сандригайло, ОО "Центр защиты прав потребителей" (ЦЗПП) организовало добровольно-принудительную акцию по очистке близлежащей территории от мусора.

"Помимо того, что накидывают жители в "выгребные ямы", ещё и разлетается всё вокруг на 20-30 м с самих баков, так как они без крышек и открыты с трёх сторон, - сообщал год назад на странице группы ЦЗПП в "Одноклассниках" председатель общественного объединения Николай ГИНЬЯТОВ. - Совсем недавно департаментом экологического контроля Костанайской области по заявлению ОО "Центр защиты прав потребителей г.Рудного" в отношении руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Рудного" возбуждено дело об административном правонарушении за непринятие мер к ликвидации несанкционированных свалок вблизи контейнерных площадок. Сейчас что? Необходимо обращаться с заявлениями о привлечении к ответственности за такое техническое состояние самих контейнерных площадок сбора ТБО?"

ЦЗПП отправил уведомление в акимат Рудного, в ПКСК, обслуживающий эту территорию, и ТОО "Рудный-АЖАР-2006", пригрозив привлечь их к административной ответственности за невыполнение непосредственных обязанностей.

"Отлично! - прокомментировал эту публикацию участник группы ЦЗПП в "Одноклассниках" Геннадий ЗУЕВ. - Настало время навести должный порядок в этом "грязном" деле и вынести сор из избы на правовую площадку! Надеюсь, что рудничане достойно оценят начатое наступление на бездеятельность и разгильдяйство всех, причастных к мусорной оккупации нашего города лиц, и окажут необходимую помощь для скорой победы в такой нечистой войне!"

Однако добровольно эти организации убирать мусор не захотели. Началась официальная война. ОО "ЦЗПП" обращается с письмами к руководителям местных исполнительных органов, мусоровывозящих компаний и всех ПКСК с требованием нормализовать работу по санитарной очистке территории города от различных отходов и привести в надлежащее состояние все контейнерные площадки сбора ТБО.

Спустя несколько дней «дружными усилиями» всех организаций проблема мусора на этом участке была решена. Как видим на фотографиях - лишь на время.

К сожалению, коммунальщики и чиновники не сделали выводов и, видимо, готовы к открытию второго этапа мусорных войн. А иначе как назвать то, что творится на том же самом месте спустя год? Чего ждут? Вдохновения? Или когда в город привезут реликвию «Святой Пинок»? Очередных исков и штрафов? Законных и обоснованных требований жителей?

Одни лишь разговоры о том, как ведутся переговоры, о разработке комплексных мер. ТОО «Рудный Ажар 2006» предлагает решить все проблемы установкой камер наблюдения за мусорными стоянками. За это время изменилось законодательство РК, были более конкретно определены зоны ответственности, требования к контейнерам и контейнерным стоянкам и даже… установлены камеры. Но воз и ныне там.

"Разруха – в головах", – говорил профессор Преображенский. По нашим наблюдениям, в головах у людей, которые должны управлять городом и следить за порядком.

В последнее время ТОО "Рахат 2018" взяло за правило отчитываться о каждом дне своей деятельности в Instagram, выкладывая фото- и видеоматериалы о проделанной работе. Ну что ж, научили, воспитали - работают! Но хочется, чтобы коммунальные службы просто делали свою работу - без пафоса, без трезвона и битья себя в грудь.

Хорошо, когда вокруг чисто и убрано. И когда это видишь не в соцсети, а прогуливаясь по городу.

Автор - гражданский журналист "НГ"