Пока полиция вместе с девочкой искали ее дом, отец в панике пытался найти пропавшую дочь сам.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, трехлетнюю девочку 15 апреля, в 19.30, привели в участковый пункт полиции парень с девушкой. Молодые люди пояснили, что плачущего ребёнка они увидели на улице. Ничего, кроме своего имени, девочка назвать не могла, так была напугана и растеряна. "Может, вы найдёте её родителей?" - обратились они к полицейским.

Взяв с собой Ксюшу, сотрудники полиции Айдос Кулимбетов и Адил Ильяс отправились на поиски родителей. Параллельно выяснили, что о пропаже ребенка в полицию никто не сообщал.

- Стали искать, пешком обходили территорию. Думали, с нашего участка. Заходили в магазины, у людей спрашивали, - рассказал Айдос КУЛИМБЕТОВ.

В одном из магазинов продавщица сообщила, что раньше видела похожую девочку в соседнем микрорайоне. Полицейские направились туда, продолжая спрашивать прохожих.

Спустя полтора часа участковым инспекторам удалось установить место жительства девочки и они отдали ребёнка счастливому отцу.

Как пояснил отец, дочь вышла во двор с собакой. Собака вернулась домой, а девочка потерялась. Отец в панике начал искать ребенка сам, в полицию он обратиться не успел.

В пресс-службе отметили, что это уже третий ребёнок, возвращенный родителям в этом году.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО