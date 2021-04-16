Вышла во двор с собакой - Еще одного ребёнка вернули домой рудненские полицейские
Пока полиция вместе с девочкой искали ее дом, отец в панике пытался найти пропавшую дочь сам.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, трехлетнюю девочку 15 апреля, в 19.30, привели в участковый пункт полиции парень с девушкой. Молодые люди пояснили, что плачущего ребёнка они увидели на улице. Ничего, кроме своего имени, девочка назвать не могла, так была напугана и растеряна. "Может, вы найдёте её родителей?" - обратились они к полицейским.
Взяв с собой Ксюшу, сотрудники полиции Айдос Кулимбетов и Адил Ильяс отправились на поиски родителей. Параллельно выяснили, что о пропаже ребенка в полицию никто не сообщал.
- Стали искать, пешком обходили территорию. Думали, с нашего участка. Заходили в магазины, у людей спрашивали, - рассказал Айдос КУЛИМБЕТОВ.
В одном из магазинов продавщица сообщила, что раньше видела похожую девочку в соседнем микрорайоне. Полицейские направились туда, продолжая спрашивать прохожих.
Спустя полтора часа участковым инспекторам удалось установить место жительства девочки и они отдали ребёнка счастливому отцу.
Как пояснил отец, дочь вышла во двор с собакой. Собака вернулась домой, а девочка потерялась. Отец в панике начал искать ребенка сам, в полицию он обратиться не успел.
В пресс-службе отметили, что это уже третий ребёнок, возвращенный родителям в этом году.
Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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