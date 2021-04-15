До конца апреля полицейские совместно со специалистами отдела ЖКХ акимата Костаная должны изучить состояние дорог и тротуаров в областном центре. При этом пробы качества асфальта не берут, а соответствие искусственных неровностей нормативам не проверяется.

- Мы смотрим на всю улично-дорожную сеть, начиная от брусчатки и заканчивая полосой отвода, - пояснил "НГ" статист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингиз ОМАРОВ. - Основные нарушения - это ямы, выбоины, трещины на асфальте. Мы обследуем все улицы, особенно магистральные. Самыми проблемными можно назвать ул. Карбышева, в границах от ул. Воинов-интернационалистов до ул. Уральской, также отмечу ул. Мауленова, в промежутке от ул. Леонида Беды до ул. Уральской. Частично есть трещины на пр. Абая. Помимо повреждения дорожного покрытия, есть погнувшиеся знаки или некачественная разметка.

По итогам обследования полицейские направят в отдел ЖКХ предписание об устранении нарушений.

- Мы следим за соблюдением норм законодательства, консультируем специалистов отдела ЖКХ, - объяснил свою роль в группе старший госавтоинспектор отдела административной полиции Магжан ОЛЖАБАЙ. - Нам важно, чтобы те же дорожные знаки соответствовали стандарты. Кстати, смотрим чтобы колодцы были в порядке - были не выше и не ниже допустимого уровня. Если граждане сами видят нарушения, то они могут сообщать о них в ситуационный центр iKomek по номеру 109.

Результаты обследования в отделе ЖКХ обещали сообщить позже.

Фото Георгия ГОВОРОВА