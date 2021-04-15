Когда отключат отопление в Костанае?
15 апреля 2021, 16:49 | ЖКХ
Этот вопрос в последние дни очень часто задают "НГ" читатели.
Иллюстративное фото savehomeheat.com
Как сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК", отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне не ниже +10 градусов. Причем такая температура должна держаться, минимум, в течение трех суток.
По данным метеорологической службы "Казгидромет", среднесуточная температура воздуха в последние дни не превышала установленной отметки: 12 апреля среднесуточная температура была на уровне +7 +8 градусов, 13 апреля - +8 +5 градусов, 14 апреля - +8 +9 градусов.
Так что пока отключения отопления ожидать не стоит.
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