Этот вопрос в последние дни очень часто задают "НГ" читатели.

Иллюстративное фото savehomeheat.com

Как сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК", отопительный сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне не ниже +10 градусов. Причем такая температура должна держаться, минимум, в течение трех суток.

По данным метеорологической службы "Казгидромет", среднесуточная температура воздуха в последние дни не превышала установленной отметки: 12 апреля среднесуточная температура была на уровне +7 +8 градусов, 13 апреля - +8 +5 градусов, 14 апреля - +8 +9 градусов.

Так что пока отключения отопления ожидать не стоит.